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Після щеплення: чи можна дитині гуляти та купатися у ванні

31 Липня 2022, 18:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Після щеплення: чи можна дитині гуляти та купатися у ванні
Джерело: Depositphotos

Чи можна дозволити дитині гуляти на подвір’ї після щеплення?  Чи можна зустрічатися з іншими дітьми?  Чи можна купатися та їсти морозиво?

Ці питання часто виникають у батьків після вакцинації дитини. Багато з ни впевнений, що дитину потрібно деякий час оберігати від контактів з іншими дітьми. Та відповідь на кожне з цих питань буде “так можна“, але за умови, що дитина почувається добре, залишається жвавою та активною, роз’яснює МОЗ.

Біль і припухлості в місці уколу, легке нездужання, навіть підвищення температури не повинні вас лякати. Це звичайна реакція на щеплення. Якщо вас щось турбує, зателефонуйте лікарю.

Зараз дивляться

Зауважуємо, що ви, зробивши щеплення, захистили дитину від небезпечних хвороб. Тому немає жодних підстав зачиняти її від усіх удома і позбавляти радості гри чи спілкування.

А ще після вакцинації можна:

  • піти в кафе чи на ігровий майданчик або в гості
  • приймати душ і ванну
  • купатися в басейні або мор за відсутності реакцій та при наявності  легкого почервоніння.
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Продовжуйте жити звичним життям, адже вакцина не може ослабити чи перевантажити імунну систему дитини.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація
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