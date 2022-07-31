Чи можна дозволити дитині гуляти на подвір’ї після щеплення? Чи можна зустрічатися з іншими дітьми? Чи можна купатися та їсти морозиво?

Ці питання часто виникають у батьків після вакцинації дитини. Багато з ни впевнений, що дитину потрібно деякий час оберігати від контактів з іншими дітьми. Та відповідь на кожне з цих питань буде “так можна“, але за умови, що дитина почувається добре, залишається жвавою та активною, роз’яснює МОЗ.

Біль і припухлості в місці уколу, легке нездужання, навіть підвищення температури не повинні вас лякати. Це звичайна реакція на щеплення. Якщо вас щось турбує, зателефонуйте лікарю.

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Зауважуємо, що ви, зробивши щеплення, захистили дитину від небезпечних хвороб. Тому немає жодних підстав зачиняти її від усіх удома і позбавляти радості гри чи спілкування.

А ще після вакцинації можна:

піти в кафе чи на ігровий майданчик або в гості

приймати душ і ванну

купатися в басейні або мор за відсутності реакцій та при наявності легкого почервоніння.

Продовжуйте жити звичним життям, адже вакцина не може ослабити чи перевантажити імунну систему дитини.