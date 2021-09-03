Правильная осанка — важный показатель здоровья. Ее изменение приводит к сутулости, сколиозу.

Советы родителям о том, как сохранить осанку школьнику, дает директор Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины, д.м.н., профессор Георгий Даниленко.

— Нарушение осанки – это не только эстетическая проблема, — сказал профессор Даниленко. – И чтобы решить ее, нужен целый комплекс мероприятий и родительский контроль. Потому что от состояния позвоночника зависит дальнейшее развитие ребенка и его здоровье.

Количество детей с нарушением осанки возрастает пропорционально возрасту. У дошкольников это заболевание встречается у 17% детей, в средней школе — уже у более 30%, а в старшей – более чем в 65% случаев.

Жизни нарушение осанки не угрожает, но приводит к снижению подвижности грудной клетки и диафрагмы, а это может стать предпосылкой к формированию многих заболеваний.

Как ни парадоксально, заметил Георгий Даниленко, но начинать нужно с режима дня. Ребенка следует укладывать спать не позже 21 часа, потому что утром надо рано подняться и идти в школу.

Подъем должен быть не за пять минут до выхода из дома, а, как минимум, за час. Школьнику нужно в спокойной обстановке встать, сделать утреннюю зарядку, умыться, позавтракать.

Важный аспект здоровья позвоночника – рабочее место школьника. Ребенку нельзя делать уроки на кухне за обеденным столом, сидя на табурете.

Мебель должна быть подобрана по росту. Хорошо, если вместо стола будет парта с наклоненной столешницей и подставкой для ног. Стул также должен быть удобным.

Освещение. Да-да, оно также играет роль в формировании осанки. Если ребенку из-за плохого освещения приходится склоняться над тетрадью или сидеть, изогнувшись, то через месяц-другой вы заметите, что он стал сутулым или одно плечо у него выше другого.

Обувь должна иметь каблучок не выше 2 см и супинатор. Это валик внутри туфли. Он поддерживает свод стопы, помогает формировать нормальный подъем и обеспечивает правильное положение стопы и равномерное распределение нагрузки.

Родителям нужно помнить, что правильная обувь – важное условие здоровья детского позвоночника.

Питание. В рационе школьника обязательно должны быть творог, молоко и кисломолочные продукты. Достаточное количество кальция обеспечит формирование костной и соединительной ткани. А это означает, что позвоночник будет крепким.

Движение. Физические упражнения укрепят мышцы, а те будут поддерживать позвоночник в вертикальном положении.

Мы очень мало уделяем внимания легкой утренней гимнастике. А зря.

Чтобы мышцы были крепкими не обязательно изнурять организм тренировками. Вполне достаточно зарядки или занятий в спортивной секции общеукрепляющего направления. Помните, что большой спорт тоже влечет за собой проблемы со здоровьем.

Можно ли исправить искривление

Да, современные методики лечебной физкультуры позволяют исправить осанку.

Но сколиоз 2-й степени уже требует более серьезного лечения. Здесь без специалиста не обойтись.

— К сожалению, многие родители обращаются к врачам, когда проблема уже возникла, — говорит Георгий Даниленко. – А хорошо было бы периодически советоваться со специалистами, чтобы избежать нарушения осанки.

Родительский осмотр

Родители могут и сами определить, есть ли нарушение осанки у их детей.

Есть несколько признаков искривления позвоночника. Если у ребенка есть хоть один – идите к ортопеду!

Одно плечо выше другого

Лопатки не на одном уровне. Одна обычно выпирает.

При наклоне вперед, одна лопатка явно выше другой.

Тазобедренный сустав также не на одном уровне.

Но диагноз все равно должен поставить врач после рентгена позвоночника.

С позвоночником и формированием осанки связано дыхание. Если у человека плохая осанка и есть боли в спине, грудной клетке, плечах, это значит, что он неправильно дышит. Все можно исправить с помощью дыхательных практик.