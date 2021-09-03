Правильная осанка — важный показатель здоровья. Ее изменение приводит к сутулости, сколиозу.
Советы родителям о том, как сохранить осанку школьнику, дает директор Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины, д.м.н., профессор Георгий Даниленко.
— Нарушение осанки – это не только эстетическая проблема, — сказал профессор Даниленко. – И чтобы решить ее, нужен целый комплекс мероприятий и родительский контроль. Потому что от состояния позвоночника зависит дальнейшее развитие ребенка и его здоровье.
Количество детей с нарушением осанки возрастает пропорционально возрасту. У дошкольников это заболевание встречается у 17% детей, в средней школе — уже у более 30%, а в старшей – более чем в 65% случаев.
Жизни нарушение осанки не угрожает, но приводит к снижению подвижности грудной клетки и диафрагмы, а это может стать предпосылкой к формированию многих заболеваний.
Как ни парадоксально, заметил Георгий Даниленко, но начинать нужно с режима дня. Ребенка следует укладывать спать не позже 21 часа, потому что утром надо рано подняться и идти в школу.
Подъем должен быть не за пять минут до выхода из дома, а, как минимум, за час. Школьнику нужно в спокойной обстановке встать, сделать утреннюю зарядку, умыться, позавтракать.
Важный аспект здоровья позвоночника – рабочее место школьника. Ребенку нельзя делать уроки на кухне за обеденным столом, сидя на табурете.
Мебель должна быть подобрана по росту. Хорошо, если вместо стола будет парта с наклоненной столешницей и подставкой для ног. Стул также должен быть удобным.
Освещение. Да-да, оно также играет роль в формировании осанки. Если ребенку из-за плохого освещения приходится склоняться над тетрадью или сидеть, изогнувшись, то через месяц-другой вы заметите, что он стал сутулым или одно плечо у него выше другого.
Обувь должна иметь каблучок не выше 2 см и супинатор. Это валик внутри туфли. Он поддерживает свод стопы, помогает формировать нормальный подъем и обеспечивает правильное положение стопы и равномерное распределение нагрузки.
Родителям нужно помнить, что правильная обувь – важное условие здоровья детского позвоночника.
Питание. В рационе школьника обязательно должны быть творог, молоко и кисломолочные продукты. Достаточное количество кальция обеспечит формирование костной и соединительной ткани. А это означает, что позвоночник будет крепким.
Движение. Физические упражнения укрепят мышцы, а те будут поддерживать позвоночник в вертикальном положении.
Мы очень мало уделяем внимания легкой утренней гимнастике. А зря.
Чтобы мышцы были крепкими не обязательно изнурять организм тренировками. Вполне достаточно зарядки или занятий в спортивной секции общеукрепляющего направления. Помните, что большой спорт тоже влечет за собой проблемы со здоровьем.
Можно ли исправить искривление
Да, современные методики лечебной физкультуры позволяют исправить осанку.
Но сколиоз 2-й степени уже требует более серьезного лечения. Здесь без специалиста не обойтись.
— К сожалению, многие родители обращаются к врачам, когда проблема уже возникла, — говорит Георгий Даниленко. – А хорошо было бы периодически советоваться со специалистами, чтобы избежать нарушения осанки.
Родительский осмотр
Родители могут и сами определить, есть ли нарушение осанки у их детей.
Есть несколько признаков искривления позвоночника. Если у ребенка есть хоть один – идите к ортопеду!
- Одно плечо выше другого
- Лопатки не на одном уровне. Одна обычно выпирает.
- При наклоне вперед, одна лопатка явно выше другой.
- Тазобедренный сустав также не на одном уровне.
Но диагноз все равно должен поставить врач после рентгена позвоночника.
С позвоночником и формированием осанки связано дыхание. Если у человека плохая осанка и есть боли в спине, грудной клетке, плечах, это значит, что он неправильно дышит. Все можно исправить с помощью дыхательных практик.