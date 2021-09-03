Правильна постава – важливий показник здоров’я. Її порушення призводить до сутулості, сколіозу.

Поради батькам про те, як зберегти поставу школяреві, дає директор Інституту охорони здоров’я дітей і підлітків НАМН України, д.м.н., професор Георгій Даниленко.

– Порушення постави – це не тільки естетична проблема, – сказав професор Даниленко. – І щоб розв’язати цю проблему, потрібен цілий комплекс заходів і батьківський контроль. Тому що від стану хребта залежить подальший розвиток дитини та її здоров’я.

Кількість дітей із порушенням постави зростає пропорційно віку. У дошкільнят це захворювання зустрічається у 17% дітей, в середній школі – вже у понад 30%, а в старшій – більше ніж у 65% випадків.

Життю порушення постави не загрожує, але призводить до зниження рухливості грудної клітки і діафрагми, а це може стати передумовою до формування багатьох захворювань.

Парадоксально, зауважив Георгій Даниленко, але починати потрібно з режиму дня. Дитину потрібно вкладати спати не пізніше 21 години, тому що вранці треба рано встати і йти в школу.

Підйом повинен бути не за п’ять хвилин до виходу з дому, а щонайменше за годину. Школяру потрібно в спокійній обстановці встати, зробити ранкову руханку, вмитися, поснідати.

Важливий аспект здоров’я хребта – робоче місце школяра. Дитині не можна робити уроки на кухні за обіднім столом, сидячи на табуреті.

Меблі треба добирати відповідно до зросту. Добре, якщо замість столу буде парта з нахиленою стільницею і підставкою для ніг. Стілець також має бути зручним.

Освітлення. Так-так, воно також відіграє роль у формуванні постави. Якщо дитині через погане освітлення доводиться схилятися над зошитом або сидіти, зігнувшись, то за місяць-другий ви помітите, що вона стала сутулою або одне плече у неї вище за інше.

Взуття має бути з підбором не вищим за 2 см і супінатором. Це валик всередині черевичка. Він підтримує склепіння стопи, допомагає формувати нормальний підйом і забезпечує правильне положення стопи і рівномірний розподіл навантаження.

Батькам потрібно пам’ятати, що правильне взуття – важлива умова здоров’я дитячого хребта.

Харчування. У раціоні школяра обов’язково повинні бути сир, молоко та кисломолочні продукти. Достатня кількість кальцію забезпечить формування кісткової та сполучної тканини. А це означає, що хребет буде міцним.

Рух. Фізичні вправи зміцнять м’язи, а ті підтримуватимуть хребет у вертикальному положенні.

Ми дуже мало приділяємо уваги легкій ранковій гімнастиці. А даремно.

Щоб м’язи були міцними, не обов’язково виснажувати організм тренуваннями. Цілком достатньо руханки або занять у спортивній секції загальнозміцнювального напрямку. Пам’ятайте, що великий спорт теж призводить до проблем зі здоров’ям.

Чи можна виправити викривлення

Так, сучасні методики лікувальної фізкультури дають змогувиправити поставу.

Але сколіоз 2–го ступеня вже потребує більш серйозного лікування. Тут без фахівця не обійтися.

– На жаль, часто батьки звертаються до лікарів, коли проблема вже виникла, – каже Георгій Даниленко. – А добре було б періодично радитися з фахівцями, щоб уникнути порушення постави.

Батьківський огляд

Батьки можуть і самі визначити, чи є порушення постави у їхніх дітей.

Є кілька ознак викривлення хребта. Якщо у дитини є хоча б один – йдіть до ортопеда!

Одне плече вище за інше.

Лопатки не на одному рівні. Одна зазвичай випирає.

Під час нахилу вперед, одна лопатка явно вища за другу.

Кульшові суглоби також не на одному рівні.

Але діагноз все одно має поставити лікар після рентгена хребта.

З хребтом і формуванням постави пов’язане дихання. Якщо у людини погана постава і є біль у спині, грудній клітці, плечах, це означає, що вона неправильно дихає. Все можна виправити за допомогою дихальних практик.