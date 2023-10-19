Эксперт онлайн-программы Розкажі мені, которая предоставляет украинцам бесплатную психологическую помощь, Мила Балагина объяснила, почему, с точки зрения сохранения психического здоровья, ребенку очень важно вести личный дневник.

— Вести дневник — не такое уж и простое занятие, как может показаться с первого взгляда. Благодаря этому человек развивается, познает себя и совершенствует взаимоотношения с окружающим миром, — отмечает специалист.

В чем польза ведения личного дневника

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Способ самовыражения. Ребенку очень важно иметь безопасное пространство, где он может быть собой. И именно в дневнике он может свободно выражать свои мысли без боязни быть осужденным.

Навыки коммуникации. Тут просто: чем больше человек выражает свои мысли на письме, тем легче ему будет потом общаться с другими, проще озвучивать свои мысли. Улучшается словарный запас, совершенствуется грамматика, умение правильно строить предложения и навыки сторителлинга.

Развитие саморефлексии. Когда ребенок делает записи в дневник, он автоматически анализирует поступки свои и других людей, а также свою реакцию на них, учится лучше понимать себя и свои чувства. В будущем это позволит лучше прислушиваться к себе и принимать решения, учитывая свои потребности.

Сохранение ценных воспоминаний. Фиксация событий и впечатлений помогает лучше закрепить их в памяти. А кроме того, записи в дневниках сохранятся, и спустя годы будет приятно их листать и с ностальгией погружаться в прошлое.

Источник: Психологическая поддержка