Експертка онлайн-програми Розкажи мені, яка надає українцям безоплатну психологічну допомогу, Міла Балагіна пояснила, чому, з точки зору збереження психічного здоров’я, дитині дуже важливо вести особистий щоденник.

– Вести щоденник – не таке вже й просте заняття, як може здатися з першого погляду. Завдяки цьому людина розвивається, пізнає себе і вдосконалює взаємини з навколишнім світом, – зазначає фахівець.

У чому користь ведення особистого щоденника

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Спосіб самовираження. Дитині дуже важливо мати безпечний простір, де вона може бути собою. І саме в щоденнику вона може вільно висловлювати свої думки без остраху бути засудженою.

Навички комунікації. Тут просто: що більше людина висловлює свої думки письмово, то легше їй буде потім спілкуватися з іншими, простіше озвучувати свої думки. Покращується словниковий запас, удосконалюється граматика, вміння правильно будувати речення і навички сторітелінгу.

Розвиток саморефлексії. Коли дитина робить записи в щоденник, вона автоматично аналізує вчинки свої та інших людей, а також свою реакцію на них, вчиться краще розуміти себе та свої почуття. У майбутньому це дасть змогу краще прислухатися до себе та ухвалювати рішення, враховуючи свої потреби.

Збереження цінних спогадів. Фіксація подій і вражень допомагає краще закріпити їх у пам’яті. А крім того, записи в щоденниках збережуться, і через роки буде приємно їх гортати і з ностальгією занурюватися в минуле.

Джерело: Психологічна підтримка