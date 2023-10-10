9 жовтня у Києві зафіксовано смерть двох дівчат, це вже третій випадок підліткового самогубства, що стався у столиці за схожих обставин.

Трагедія у столиці

Тіла двох дівчат 2005 і 2006 року народження знайшли на Троєщині, розпочато кримінальну справу про самогубство.

За тиждень у Дніпровському районі загинули їхні однолітки, які перед смертю зняли кілька відео про намір вчинити самогубство та виклали у власних соцмережах.

Зараз дивляться

Ще один випадок суїциду поліція зафіксувала у серпні, коли загинуло двоє 12-річних дівчат у Дарницькому районі Києва.

– Підлітки дуже чутливі до поведінки своїх однолітків, – каже фахівчиня фонду Голоси дітей Олена Лісова.

За її словами, в інтернеті забагато інформації про ці випадки. Така поведінка створює для підлітків привід для наслідування, насамперед якщо вони стежили за цими людьми у соцмережах та вважали їх своїми кумирами.

Тривожні ознаки

Скарги підлітків на депресію, думки про суїцид та розлади харчової поведінки стають дедалі частішими.

Хоча вони можуть стикатися з іншими проблемами, як-от низька самооцінка, конфлікти в сім’ї чи школі, відчуття безнадійності та безпорадності, усе це може призвести до бажання накласти на себе руки.

Крім того, як зазначають фахівці, самогубства серед підлітків зумовлені насамперед їхнім внутрішнім станом, проблемами, повʼязаними зі становленням їхньої особистості.

– Головне, що має насторожити дорослих, це різка зміна у поведінці дитини. Особливо, якщо раптом вона стає не схожою сама на себе і робить таке, чого ніколи не робила, – каже Олена Лісова.

Вирішення проблем

Батьки та психотерапевти можуть відіграти ключову роль у вирішенні цих проблем. Передусім у розумінні своїх емоцій та стратегії подолання стресу i тривоги.

– Треба зробити акцент на цінності життя і на тому, що ми можемо його влаштувати так, як нам хочеться, – радить психолог.

Важливо також вдаватися до родинної та соціальної підтримки, щоб створити оточення, яке покращує психічне здоров’я та підлітків.