9 октября в Киеве зафиксирована смерть двух девушек, это уже третий случай подросткового самоубийства, произошедший в столице при похожих обстоятельствах.

Трагедия в столице

Тела двух девушек 2005 и 2006 года рождения нашли на Троещине, начато уголовное дело о самоубийстве.

Через неделю в Днепровском районе погибли их сверстники, которые перед смертью сняли несколько видео о намерении совершить самоубийство и выложили в собственных соцсетях.

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Еще один случай суицида полиция зафиксировала в августе, когда погибли две 12-летние девочки в Дарницком районе Киева.

— Подростки очень чувствительны к поведению своих сверстников, — говорит специалист фонда Голоса детей Елена Лисовая.

По ее словам, в интернете много информации об этих случаях. Такое поведение создает для подростков повод для подражания, прежде всего если они следили за этими людьми в соцсетях и считали их своими кумирами.

Тревожные признаки

Жалобы подростков на депрессию, мысли о суициде и расстройства пищевого поведения становится все более частыми.

Хотя они могут сталкиваться с другими проблемами, такими как низкая самооценка, конфликты в семье или школе, ощущение безнадежности и беспомощности, все это может привести к желанию покончить с собой.

Кроме того, как отмечают многие специалисты, самоубийства среди подростков обусловлены прежде всего их внутренним состоянием, проблемами, связанными со становлением их личности.

— Главное, что должно насторожить взрослых, это резкое изменение в поведении ребенка. Особенно, если вдруг он становится не похожим сам на себя и делает такое, чего никогда не делал, — говорит Елена Лисова.

Решение проблем

Родители и психотерапевты могут сыграть ключевую роль в решении этих проблем. Прежде всего в понимании своих эмоций и стратегии преодоления стресса и тревоги.

— Надо сделать акцент на ценности жизни и на том, что мы можем ее устроить так, как нам хочется, — советует психолог.

Важно также прибегать к семейной и социальной поддержке, чтобы создать окружение, которое улучшает психическое здоровье и подростков.