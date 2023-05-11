Спасать детей с ожогами в Украине, а не за границей: стартовала благотворительная инициатива

Национальный реабилитационный Центр Незламні и благотворительная платформа dobro.ua объединяют усилия, чтобы раз и навсегда изменить подход в лечении детей с ожогами: не отправлять их за границу, а спасать в Украине.

Об этом сотрудники Первого медобъединения Львова, в состав которого входит Центр Незламні, сообщили на своей странице в Facebook.

— Ожоги – одна из наиболее распространенных и смертельных травм среди маленьких украинцев. Каждый год в нашей стране от них страдает 12 тыс. детей. Более 700 из них проходят лечение во Львове, в детской больнице Святого Николая, — пишут медики.

По их словам, чаще всего это несчастные случаи: ожоги кипятком, электрогенераторами, свечами и химическими средствами. После начала полномасштабного вторжения подобных травм стало еще больше: каждое минно-взрывное ранение сопровождается ожогами.

В детскую комнату 12-летнего Стаса ракета прилетела ночью, когда парень уже спал. Едва живого из-под завалов его доставали папа и спасатели. Это было в июне прошлого года.

— Девять дней в коме, дефект лобной кости черепа размером восемь сантиметров и длительное заживление ран. В настоящее время ожоговые хирурги лечат крупный рубец на лице Стаса, — пишут медики.

Специалисты отмечают, что из-за отсутствия медицинского оборудования и необходимых условий для лечения медики вынуждены отправлять самых трудных детей за границу. Спасти их в Украине пока, к сожалению, невозможно.

Поэтому развитие ожоговой службы является одной из важнейших целей Министерства здравоохранения Украины.

В рамках проекта на средства благотворителей для Центра Незламні будут закуплены: уникальная ожоговая кровать, наркозная станция, хирургические инструменты и лабораторное оборудование для анализов. Это позволит уже сейчас расширить возможности врачей в предоставлении полноценной помощи пострадавшим детям.

Также начался и продолжается сбор на лазер против ожоговых рубцов. Каждый украинец может сделать пожертвование на сайте благотворительной платформы dobro.ua.

Источник: Первое медобъединение Львова