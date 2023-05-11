Національний реабілітаційний Центр Незламні та благодійна платформа dobro.ua об’єднують зусилля, щоб раз і назавжди змінити підхід у лікуванні дітей з опіками: не відправляти їх за кордон, а рятувати в Україні.

Про це співробітники Першого медоб’єднання Львова, до складу якого входить Центр Незламні, повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Опіки – одна з найпоширеніших і найважчих травм серед маленьких українців. Щороку в нашій країні від них страждає 12 тис. дітей. Понад 700 із них проходять лікування у Львові, у дитячій лікарні Святого Миколая, – пишуть медики.

За їхніми словами, найчастіше це нещасні випадки: опіки окропом, електрогенераторами, свічками та хімічними засобами. Після початку повномасштабного вторгнення подібних травм стало ще більше: кожне мінно-вибухове поранення супроводжується опіками.

У дитячу кімнату 12-річного Стаса ракета прилетіла вночі, коли хлопець уже спав. Ледь живого з-під завалів його діставали тато і рятувальники. Це було в червні минулого року.

– Дев’ять днів у комі, дефект лобової кістки черепа розміром вісім сантиметрів і тривале загоєння ран. Нині опікові хірурги лікують великий рубець на обличчі Стаса, – пишуть медики.

Фахівці зазначають, що через відсутність медичного обладнання та необхідних умов для лікування медики змушені відправляти найважчих дітей за кордон. Врятувати їх в Україні поки що, на жаль, неможливо.

Тому розвиток опікової служби є однією з найважливіших цілей Міністерства охорони здоров’я України.

У рамках проєкту коштом благодійників для Центру Незламні буде закуплено: унікальне опікове ліжко, наркозну станцію, хірургічні інструменти та лабораторне обладнання для аналізів. Це дасть змогу вже зараз розширити можливості лікарів у наданні повноцінної допомоги постраждалим дітям.

Також розпочався і триває збір на лазер проти опікових рубців. Кожен українець може зробити пожертву на сайті благодійної платформи dobro.ua.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова