Коронавирус продолжает распространяться в Украине. Количество больных увеличиваеться как среди взрослых, так и среди детей. По данным Минздрава, по состоянию на 3 сентября в Украине Covid-19 подтвердили у 171 ребенка.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская отметила, что вспышка коронавируса может произойти именно среди детей, ведь они никак не защищены от болезни.

Примером является ситуация, которая возникла в одесском лагере Молодая гвардия, где официально зарегистрировали 81 случай заболевания Covid-19. Из них 70 детей и 11 вожатых.

Недавно в одном из детсадов Черновицкой области также произошла вспышка этой болезни. В больницах региона находилось 36 детей с коронавирусом и с подозрением инфицирования.

Поэтому, чтобы избежать инфицирования, распространения и осложнения коронавируса среди детей, следует знать, какие у них могут быть особенности течения болезни.

Симптомы коронавируса у детей

Коронавирус у детей может вызывать такие же симптомы, как и у взрослых, а именно:

повышение температуры;

кашель;

иногда насморк;

боль в горле;

слабость;

боль в грудине;

диарея;

в тяжелых случаях — затрудненное дыхание.

— Течение болезни у ребенка может походить на быстро отступающую ОРВИ. Но также есть информация о том, что все чаще дети с диагностированным штаммом Дельта попадают в стационар и даже могут нуждаться в респираторной поддержке, – отметила инфекционист Елена Луцкая в комментарии Фактам ICTV.

Врачи советуют родителям, которые заметили такие симптомы у детей, обратиться к семейному врачу и сделать тесты на Covid-19. Ведь своевременное выявление инфекции может предупредить тяжелый постковидный синдром.

В случае такого синдрома у ребенка может возникнуть лихорадка, поражаются все органы и системы – легочная, сердечная система, почки, центральная нервная система, иногда есть высыпания.

По словам инфекциониста, лечение Covid-19 у детей такое же, как у взрослых. Сейчас медики используют симптоматическую терапию: тяжело больным пациентам и тем, кто находится в группе риска тяжелого течения, оказывают кислородную поддержку, а пациентам в критическом состоянии проводят искусственную вентиляцию легких.

ВОЗ не рекомендует заниматься самолечением и принимать любые препараты, антибиотики для профилактики или лечения Covid-19. Также не нужно давать их ребенку без назначения врача.

Кто в зоне риска:

младенцы до одного года;

дети, имеющие хронические болезни легких, астму, сахарный диабет, врожденные болезни сердца или ожирение;

иммунодепрессивное состояние (вследствие определенных заболеваний или приема лекарств, ослабляющих иммунную систему);

дети с редкими болезнями.

— Чтобы уберечь детей от коронавируса, нужно соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маски, — говорит Елена Луцкая.

Кроме того, в Минздраве отмечали с 1 сентября дети пошли учиться в привычном формате, поэтому важно, чтобы 80% учителей в образовательном учреждении должны быть вакцинированы от Covid-19, для того, чтобы школа могла работать даже в красной зоне карантина.