Коронавирус продолжает распространяться в Украине. Количество больных увеличиваеться как среди взрослых, так и среди детей. По данным Минздрава, по состоянию на 3 сентября в Украине Covid-19 подтвердили у 171 ребенка.
Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская отметила, что вспышка коронавируса может произойти именно среди детей, ведь они никак не защищены от болезни.
Примером является ситуация, которая возникла в одесском лагере Молодая гвардия, где официально зарегистрировали 81 случай заболевания Covid-19. Из них 70 детей и 11 вожатых.
Недавно в одном из детсадов Черновицкой области также произошла вспышка этой болезни. В больницах региона находилось 36 детей с коронавирусом и с подозрением инфицирования.
Поэтому, чтобы избежать инфицирования, распространения и осложнения коронавируса среди детей, следует знать, какие у них могут быть особенности течения болезни.
Симптомы коронавируса у детей
Коронавирус у детей может вызывать такие же симптомы, как и у взрослых, а именно:
- повышение температуры;
- кашель;
- иногда насморк;
- боль в горле;
- слабость;
- боль в грудине;
- диарея;
- в тяжелых случаях — затрудненное дыхание.
— Течение болезни у ребенка может походить на быстро отступающую ОРВИ. Но также есть информация о том, что все чаще дети с диагностированным штаммом Дельта попадают в стационар и даже могут нуждаться в респираторной поддержке, – отметила инфекционист Елена Луцкая в комментарии Фактам ICTV.
Врачи советуют родителям, которые заметили такие симптомы у детей, обратиться к семейному врачу и сделать тесты на Covid-19. Ведь своевременное выявление инфекции может предупредить тяжелый постковидный синдром.
В случае такого синдрома у ребенка может возникнуть лихорадка, поражаются все органы и системы – легочная, сердечная система, почки, центральная нервная система, иногда есть высыпания.
По словам инфекциониста, лечение Covid-19 у детей такое же, как у взрослых. Сейчас медики используют симптоматическую терапию: тяжело больным пациентам и тем, кто находится в группе риска тяжелого течения, оказывают кислородную поддержку, а пациентам в критическом состоянии проводят искусственную вентиляцию легких.
ВОЗ не рекомендует заниматься самолечением и принимать любые препараты, антибиотики для профилактики или лечения Covid-19. Также не нужно давать их ребенку без назначения врача.
Кто в зоне риска:
- младенцы до одного года;
- дети, имеющие хронические болезни легких, астму, сахарный диабет, врожденные болезни сердца или ожирение;
- иммунодепрессивное состояние (вследствие определенных заболеваний или приема лекарств, ослабляющих иммунную систему);
- дети с редкими болезнями.
— Чтобы уберечь детей от коронавируса, нужно соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маски, — говорит Елена Луцкая.
Кроме того, в Минздраве отмечали с 1 сентября дети пошли учиться в привычном формате, поэтому важно, чтобы 80% учителей в образовательном учреждении должны быть вакцинированы от Covid-19, для того, чтобы школа могла работать даже в красной зоне карантина.