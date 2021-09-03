Коронавірус продовжує поширюватися в Україні. Кількість хворих збільшується як серед дорослих, так і серед дітей. За даними МОЗ, станом на 3 вересня в Україні Covid-19 підтвердили у 171 дитини.
Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська зазначила, що спалах коронавірусу може статися саме серед дітей, адже вони ніяк не захищені від хвороби.
Прикладом є ситуація, яка виникла в одеському таборі Молода гвардія, де офіційно зареєстрували 81 випадок захворювання Covid-19. З них 70 дітей та 11 вожатих.
Нещодавно в одному з дитсадків Чернівецької області також стався спалах цієї хвороби. У лікарнях регіону перебувало 36 дітей з коронавірусом та з підозрою інфікування.
Тому, щоб уникнути інфікування, поширення та ускладнення коронавірусу серед дітей, слід знати, які у них можуть бути особливості перебігу хвороби.
Симптоми коронавірусу у дітей
Коронавірус у дітей може викликати такі ж симптоми, як і у дорослих, а саме:
- підвищення температури;
- кашель;
- іноді нежить;
- біль у горлі;
- слабкість;
- біль у грудині;
- діарея;
- в тяжких випадках – ускладнене дихання.
– Перебіг хвороби у дитини може бути схожим на ГРВІ, що швидко минає. Але також є інформація про те, що дедалі частіше діти з діагностованим штамом Дельта потрапляють у стаціонар та навіть можуть потребувати респіраторної підтримки, – зазначила інфекціоніст Олена Луцька у коментарі Фактам ICTV.
Лікарі радять батькам, які помітили такі симптоми у дітей, звернутися до сімейного лікаря та зробити тести на Covid-19. Адже вчасне виявлення інфекції може попередити важкий постковідний синдром.
У разі такого синдрому у дитини може виникнути лихоманка, уражуються всі органи та системи – легенева, серцева система, нирки, центральна нервова система, іноді є висипання.
За словами інфекціоніста, лікування Covid-19 у дітей таке ж, як у дорослих. Нині медики використовують симптоматичну терапію: тяжко хворим пацієнтам і тим, хто перебуває в групі ризику важкого перебігу, надають кисневу підтримку, а пацієнтам у критичному стані проводять штучну вентиляцію легень.
ВООЗ не рекомендує займатися самолікуванням і без призначення лікаря приймати будь-які препарати, антибіотики для профілактики чи лікування Covid-19. Також не потрібно давати їх своїй дитині без призначення лікаря.
Хто у зоні ризику:
- немовлята до одного року;
- діти, які мають хронічні хвороби легенів, астму, цукровий діабет, вроджені хвороби серця або ожиріння;
- імуносупресивний стан (внаслідок певних захворювань або прийому ліків, що послаблюють імунну систему);
- діти з рідкісними хворобами.
– Щоб вберегти дітей від штаму Дельта, лікар радить дотримуватися соціальної дистанції, мити руки та носити маски, – каже Олена Луцька.
Крім того, у МОЗ наголошували з 1 вересня діти пішли на навчання у звичному форматі, тому важливо, щоб 80% вчителів у освітньому закладі мають бути вакциновані від Covid-19, для того, щоб школа могла працювати навіть у червоній зоні карантину.