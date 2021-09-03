Коронавірус продовжує поширюватися в Україні. Кількість хворих збільшується як серед дорослих, так і серед дітей. За даними МОЗ, станом на 3 вересня в Україні Covid-19 підтвердили у 171 дитини.

Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська зазначила, що спалах коронавірусу може статися саме серед дітей, адже вони ніяк не захищені від хвороби.

Прикладом є ситуація, яка виникла в одеському таборі Молода гвардія, де офіційно зареєстрували 81 випадок захворювання Covid-19. З них 70 дітей та 11 вожатих.

Нещодавно в одному з дитсадків Чернівецької області також стався спалах цієї хвороби. У лікарнях регіону перебувало 36 дітей з коронавірусом та з підозрою інфікування.

Тому, щоб уникнути інфікування, поширення та ускладнення коронавірусу серед дітей, слід знати, які у них можуть бути особливості перебігу хвороби.

Симптоми коронавірусу у дітей

Коронавірус у дітей може викликати такі ж симптоми, як і у дорослих, а саме:

підвищення температури;

кашель;

іноді нежить;

біль у горлі;

слабкість;

біль у грудині;

діарея;

в тяжких випадках – ускладнене дихання.

– Перебіг хвороби у дитини може бути схожим на ГРВІ, що швидко минає. Але також є інформація про те, що дедалі частіше діти з діагностованим штамом Дельта потрапляють у стаціонар та навіть можуть потребувати респіраторної підтримки, – зазначила інфекціоніст Олена Луцька у коментарі Фактам ICTV.

Лікарі радять батькам, які помітили такі симптоми у дітей, звернутися до сімейного лікаря та зробити тести на Covid-19. Адже вчасне виявлення інфекції може попередити важкий постковідний синдром.

У разі такого синдрому у дитини може виникнути лихоманка, уражуються всі органи та системи – легенева, серцева система, нирки, центральна нервова система, іноді є висипання.

За словами інфекціоніста, лікування Covid-19 у дітей таке ж, як у дорослих. Нині медики використовують симптоматичну терапію: тяжко хворим пацієнтам і тим, хто перебуває в групі ризику важкого перебігу, надають кисневу підтримку, а пацієнтам у критичному стані проводять штучну вентиляцію легень.

ВООЗ не рекомендує займатися самолікуванням і без призначення лікаря приймати будь-які препарати, антибіотики для профілактики чи лікування Covid-19. Також не потрібно давати їх своїй дитині без призначення лікаря.

Хто у зоні ризику:

немовлята до одного року;

діти, які мають хронічні хвороби легенів, астму, цукровий діабет, вроджені хвороби серця або ожиріння;

імуносупресивний стан (внаслідок певних захворювань або прийому ліків, що послаблюють імунну систему);

діти з рідкісними хворобами.

– Щоб вберегти дітей від штаму Дельта, лікар радить дотримуватися соціальної дистанції, мити руки та носити маски, – каже Олена Луцька.

Крім того, у МОЗ наголошували з 1 вересня діти пішли на навчання у звичному форматі, тому важливо, щоб 80% вчителів у освітньому закладі мають бути вакциновані від Covid-19, для того, щоб школа могла працювати навіть у червоній зоні карантину.