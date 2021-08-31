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Топ-7 советов, как укрепить иммунитет школьника

31 августа, 12:35 Ольга Тетеріна
Топ-7 советов, как укрепить иммунитет школьника
Источник: Depositphotos

Уже осенью начнется новый учебный год, поэтому, вероятно, количество больных коронавирусом детей может увеличиться.

По словам доктора Сары Брюэр, во время учебы есть большая вероятность, что ребенок однажды вернется домой с болезнью, инфекцией и т.п, ведь они неизбежно будут контактировать с вирусами.

— В то время как взрослые болеют одной или двумя простудами в год, дети болеют от шести до восьми раз. А у детей симптомы обычно длятся не менее 10 дней. Вирусы простуды также участвуют в 40% эпизодов астмы у школьников, — отметила она.

Но родители могут помочь укрепить иммунную систему своих детей для того, чтобы она эффективнее боролась с различными заболеваниями. Врач Сара Брюэр дала несколько советов, которые могут уберечь здоровье школьников.

Соблюдайте правила гигиены

Следует напоминать детям о том, что необходимо мыть руки перед едой и после уборной. А во время чихания и кашля прикрываться салфеткой или сгибом локтя.

Врач Лесли Ларкин утверждает, что в отличие от Covid-19 спиртосодержащие дезинфекторы не убивают норовирусную инфекцию, поэтому лучше всего мыть руки водой с мылом.

Бросьте курить

Изменение собственных привычек также может помочь. Одна из главных причин бросить курить заключается в том, что пассивное курение может повлиять на здоровье вашего ребенка.

Это делает школьников более уязвимыми к болезням дыхательной системы, таким как астма или аллергия. В будущем они рискуют иметь проблемы со здоровьем, подобные проблемам активных курильщиков, в частности рак легких и болезни сердца.

Прогулки и спорт

Врачи советуют по возможности больше гулять пешком и находить время для прогулок после учебы. Ведь свежий воздух и ходьба помогут закалить иммунитет.

Эксперты рекомендуют детям заниматься спортом хотя бы час в день. Это может быть как прогулка, так и велопробег.

Режим сна

Следует соблюдать хороший режим сна, ведь недосыпание или же переизбыток сна негативно влияют на иммунную систему. Стоит свести к минимуму экранное время за час до сна и убедиться, что в спальне тихо и темно.

Назальный спрей

Врачи уверяют, что назальные спреи могут создать дополнительный слой защиты в носовых ходах, через которые вирусы попадают в организм. Они способны создать многочасовое защитное покрытие, ведь окутывают бактерии и деактивируют их.

Спрей можно взять с собой и использовать, когда едете в переполненном транспорте. Но стоит быть осторожными, ведь некоторые производители спреев могут указывать, что их препарат впитывает коронавирус. Хотя доказательств этого нет.

Витамины

Витаминные добавки — это хороший способ пополнить рацион. Врачи рекомендуют употреблять витамин С и D. Также можно попробовать пробиотическую добавку, которая может уменьшить тяжесть и продолжительность простуды. Но для этого следует проконсультироваться со своим врачом.

Здоровое питание

Наша иммунная система во многом зависит от продуктов, которые мы потребляем. Овощи и фрукты являются естественным источником витаминов и микроэлементов, и поэтому обязательно должны быть в рационе детей.

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Источник
The Sun
Теги
Імунітет , Школа
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