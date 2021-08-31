Уже осенью начнется новый учебный год, поэтому, вероятно, количество больных коронавирусом детей может увеличиться.

По словам доктора Сары Брюэр, во время учебы есть большая вероятность, что ребенок однажды вернется домой с болезнью, инфекцией и т.п, ведь они неизбежно будут контактировать с вирусами.

— В то время как взрослые болеют одной или двумя простудами в год, дети болеют от шести до восьми раз. А у детей симптомы обычно длятся не менее 10 дней. Вирусы простуды также участвуют в 40% эпизодов астмы у школьников, — отметила она.

Но родители могут помочь укрепить иммунную систему своих детей для того, чтобы она эффективнее боролась с различными заболеваниями. Врач Сара Брюэр дала несколько советов, которые могут уберечь здоровье школьников.

Соблюдайте правила гигиены

Следует напоминать детям о том, что необходимо мыть руки перед едой и после уборной. А во время чихания и кашля прикрываться салфеткой или сгибом локтя.

Врач Лесли Ларкин утверждает, что в отличие от Covid-19 спиртосодержащие дезинфекторы не убивают норовирусную инфекцию, поэтому лучше всего мыть руки водой с мылом.

Бросьте курить

Изменение собственных привычек также может помочь. Одна из главных причин бросить курить заключается в том, что пассивное курение может повлиять на здоровье вашего ребенка.

Это делает школьников более уязвимыми к болезням дыхательной системы, таким как астма или аллергия. В будущем они рискуют иметь проблемы со здоровьем, подобные проблемам активных курильщиков, в частности рак легких и болезни сердца.

Прогулки и спорт

Врачи советуют по возможности больше гулять пешком и находить время для прогулок после учебы. Ведь свежий воздух и ходьба помогут закалить иммунитет.

Эксперты рекомендуют детям заниматься спортом хотя бы час в день. Это может быть как прогулка, так и велопробег.

Режим сна

Следует соблюдать хороший режим сна, ведь недосыпание или же переизбыток сна негативно влияют на иммунную систему. Стоит свести к минимуму экранное время за час до сна и убедиться, что в спальне тихо и темно.

Назальный спрей

Врачи уверяют, что назальные спреи могут создать дополнительный слой защиты в носовых ходах, через которые вирусы попадают в организм. Они способны создать многочасовое защитное покрытие, ведь окутывают бактерии и деактивируют их.

Спрей можно взять с собой и использовать, когда едете в переполненном транспорте. Но стоит быть осторожными, ведь некоторые производители спреев могут указывать, что их препарат впитывает коронавирус. Хотя доказательств этого нет.

Витамины

Витаминные добавки — это хороший способ пополнить рацион. Врачи рекомендуют употреблять витамин С и D. Также можно попробовать пробиотическую добавку, которая может уменьшить тяжесть и продолжительность простуды. Но для этого следует проконсультироваться со своим врачом.

Здоровое питание

Наша иммунная система во многом зависит от продуктов, которые мы потребляем. Овощи и фрукты являются естественным источником витаминов и микроэлементов, и поэтому обязательно должны быть в рационе детей.