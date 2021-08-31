Вже восени розпочнеться новий навчальний рік, тому, ймовірно, кількість хворих на коронавірус дітей може збільшитися.

За словами лікаря Сари Брюер, під час навчання є велика ймовірність, що дитина одного разу повернеться додому з хворобою, інфекцією тощо, адже вони неминуче контактуватимуть з вірусами.

– У той час як дорослі хворіють однією або двома застудами на рік, діти хворіють від шести до восьми разів. А у дітей симптоми зазвичай тривають не менше 10 днів. Віруси застуди також беруть участь у 40% епізодів астми у школярів, – зазначила вона.

Але батьки можуть допомогти зміцнити імунну систему своїх дітей для того, щоб вона ефективніше боролася з різноманітними захворюваннями. Лікар Сара Брюер дала декілька порад, які можуть вберегти здоров’я школярів.

Дотримуйтесь правил гігієни

Слід нагадувати дітям про те, що необхідно мити руки перед їжею та після вбиральні. А під час чхання та кашлю прикриватися серветкою чи згином ліктя.

Лікар Леслі Ларкін стверджує, що на відміну від Covid-19 спиртовмісні дезінфектори не вбивають норовірусну інфекцію, тому найкраще мити руки водою з милом.

Киньте палити

Зміна власних звичок також може допомогти. Одна з головних причин кинути палити – це те, що пасивне куріння може вплинути на здоров’я вашої дитини.

Це робить школярів більш уразливими до хвороб дихальної системи, як-от астма чи алергія. У майбутньому вони ризикують мати проблеми зі здоров’ям, подібні до проблем активних курців, зокрема рак легенів та хвороби серця.

Прогулянки та спорт

Лікарі радять за можливості більше гуляти пішки та знаходити час для прогулянок після навчання. Адже свіже повітря та ходьба допоможуть загартувати імунітет.

Експерти рекомендують дітям займатися спортом хоча б годину на день. Це може бути як прогулянка, так і велопробіг.

Режим сну

Слід дотримуватися хорошого режиму сну, адже недосипання або ж надлишок сну негативно впливають на імунну систему. Варто звести до мінімуму екранний час за годину до сну та переконатися, що у спальні тихо і темно.

Назальний спрей

Лікарі запевняють, що назальні спреї можуть створити додатковий шар захисту в носових ходах, через які віруси потрапляють в організм. Вони здатні створити кількагодинне захисне покриття, адже огортають бактерії та деактивують їх.

Спрей можна взяти з собою і використовувати, коли їдете у переповненому транспорті. Але варто бути обережними, адже деякі виробники спреїв можуть вказувати, що їхній препарат вбирає коронавірус. Хоча доказів цього немає.

Вітаміни

Вітамінні добавки – це хороший спосіб поповнити раціон. Лікарі рекомендують вживати вітамін С та D. Також можна спробувати пробіотичну добавку, яка може зменшити тяжкість і тривалість застуди. Але для цього слід проконсультуватися зі своїм лікарем.

Здорове харчування

Наша імунна система багато в чому залежить від продуктів, які ми споживаємо. Овочі та фрукти є природним джерелом вітамінів та мікроелементів, і тому обов’язково повинні бути у раціоні дітей.