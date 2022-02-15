Что же происходит с нашими детьми в период их взросления? Почему они порой становятся такими невыносимыми? Как правильно общаться с подростками, чтобы не потерять с ними контакт? На эти и другие вопросы Фактам ICTV ответила психолог Виктория Островская.

— Родителям очень важно осознать, что практически все дети в подростковом возрасте становятся эмоционально нестабильными. Огрызаются, хлопают дверьми, уходят от вопросов, — говорит Виктория.

По ее словам, в пубертатный период организм ребенка меняется постоянно. Период роста происходит настолько быстро, что тело ребенка физически развивается быстрее, чем его психические структуры, такие как самоконтроль, эмоции.

Поэтому гормональный фон раскачивает, как качели. Зачастую подростки сами не понимают, почему с ними это происходит, почему их настроение меняется каждые 10 минут.

Что же делать родителям:

дать выход агрессии, к примеру — записать ребенка в спортивную секцию

работать с самооценкой ребенка, всегда его поддерживать

проявлять любовь и заботу

выслушивать мнение ребенка, давать ему возможность выговорится, чтобы он чувствовал себя значимым.

По мнению психолога, родителям нужно принять агрессию подростка как неизбежное проявление. Но это не значит, что нужно позволять ему делать все что угодно – бить, ломать и крушить все вокруг. Лучше терпеливо переждать этот всплеск, поскольку эмоции подростка так же быстро угасают, как и вспыхивают.

Не стоит принимать близко к сердцу все, что ребенок наговорит в эмоциональном запале. Он еще сам не ведает, что говорит и творит. Через 10-15 минут он сам уже будет жалеть о сказанном, но внешне этого не покажет.

С подростками хорошо работает договорной метод, прописанный на бумаге. Вы можете заключить с ребенком письменный договор, в котором пропишите его права и обязанности. Это даст понимание, что он с родителями наравне.

Всегда спрашивайте у ребенка, как прошел его день. Если сегодня он в ответ хлопнет дверью, то завтра обязательно вам откроется всем сердцем, если на него не давить.

Но если родитель начнет кричать в след, мол, неужели так трудно ответить, ребенок может закрыться и уже никогда не будет с вами предельно откровенен. Тут родителям все-таки придется запастить терпением.

Сейчас практически каждый подросток играет в компьютерные игры. И вы тоже иногда принимайте в этом участие. Поинтересуйтесь, что за игра, кто в ней герои, насколько она сложна. Ребенок вам с удовольствием ответит, потому что ему приятно, когда родители с ним на одной волне.

— Ругать и наказывать подростков абсолютно бесполезно, они только затаивают обиды, копят агрессию, которую могут выместить в драках, хулиганстве, — отмечает Виктория Островская.

Психолог советует вместо наказания попробовать разобрать проблему в спокойной обстановке. Если проигнорируете это пару разу, ребенок уже вряд ли обратится к вам со своими трудностями.

И напоследок: не забывайте стучаться к ребенку в комнату, не нарушайте его границы. Если ребенок не в настроении, дайте ему немного побыть самому, зайдите через время и предложите что-то вкусненькое.