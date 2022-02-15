Що ж відбувається з нашими дітьми в період їх дорослішання? Чому вони часом стають такими нестерпними? Як правильно спілкуватися з підлітками, щоб не втратити з ними контакт? На ці та інші запитання Фактам ICTV відповіла психолог Вікторія Островська.

– Батькам дуже важливо усвідомити, що практично всі діти в підлітковому віці стають емоційно нестабільними. Огризаються, гримають дверима, уникають запитань, – каже Вікторія.

За її словами, в пубертатний період організм дитини змінюється постійно. Період росту відбувається настільки стрімко, що тіло дитини фізично розвивається швидше, ніж її психічні структури, як-от самоконтроль, емоції.

Тому гормональний фон розгойдує, як гойдалки. Найчастіше підлітки самі не розуміють, чому з ними це відбувається, чому їхній настрій змінюється кожні 10 хвилин.

Що ж робити батькам:

дати вихід агресії, наприклад записати дитину в спортивну секцію

працювати з самооцінкою дитини, завжди її підтримувати

проявляти любов і турботу

вислуховувати думку дитини, давати їй можливість виговориться, щоб вона почувалася значущою.

На думку психолога, батькам потрібно прийняти агресію підлітка як неминучий прояв. Але це не означає, що можна дозволяти йому робити, все, що завгодно – бити, ламати і трощити все навколо. Краще терпляче перечекати цей сплеск, оскільки емоції підлітка так само швидко згасають, як і спалахують.

Не варто брати близько до серця все, що дитина наговорить в емоційному запалі. Вона ще сама не відає, що говорить і творить. Через 10-15 хвилин вона сама вже буде шкодувати про сказане, але зовні цього не покаже.

Із підлітками добре працює метод договору, прописаний на папері. Ви можете укласти з дитиною письмову угоду, в якій запишете її права та обов’язки. Це дасть розуміння, що вона з батьками нарівні.

Завжди запитуйте у дитини, як пройшов її день. Якщо сьогодні вона у відповідь грюкне дверима, то завтра обов’язково вам відкриється всім серцем, якщо на неї не тиснути.

Але якщо батько почне кричати в слід, мовляв, хіба так важко відповісти, дитина може закритися і вже ніколи не буде з вами гранично відвертою. Тут батькам все-таки доведеться запастися терпінням.

Зараз практично кожен підліток грає в комп’ютерні ігри. І ви теж іноді берете в цьому участь. Поцікавтеся, що це за гра, хто в ній герої, наскільки вона складна. Дитина вам із задоволенням відповість, тому що їй приємно, коли батьки з нею на одній хвилі.

– Лаяти і карати підлітків абсолютно марно, вони тільки затаять образи, у них накопичиться агресія, яку вони згодом можуть вимістити в бійках, хуліганстві, – зазначає Вікторія Островська.

Психолог радить замість покарання спробувати розібрати проблему в спокійній обстановці. Якщо проігноруєте це кілька разів, дитина вже навряд чи звернеться до вас зі своїми труднощами.

І наостанок: не забувайте стукати, заходячи до дитини в кімнату, не порушуйте її кордонів. Якщо дитина не в настрої, дайте їй трохи побути на самоті, зайдіть через час і запропонуйте щось смачненьке.