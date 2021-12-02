Цього року зафіксовано вже третій випадок заковтування зубної щітки дівчатами-підлітками, які таким чином намагалися викликати блювання після їжі. Через бажання зберегти фігуру і не погладшати всі вони в підсумку стали пацієнтами відділення ендоскопічних методів Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит. Останній епізод трапився буквально днями.

Перше запитання, яке виникає: як взагалі можливо проковтнути зубну щітку? Із нього і почалася наша розмова з лікарем-ендоскопістом, завідувачкою відділення діагностики НДСЛ Охматдит Дариною Вороняк.

– Усі три випадки з зубними щітками стосуються дівчаток від 15 до 17 років, які намагалися таким чином викликати блювання після їжі. Як ви розумієте, тут йдеться про харчовий розлад під назвою булімія, – розповідає медик.

За словами медика, застосування щіток, і не тільки, в ролі подразника для викликання блювотних позивів відбувається, коли, просто кажучи, два пальці вже не допомагають, їх вже стає недостатньо для досягнення бажаного ефекту.

Механізм потрапляння такого довгого предмета всередину спрацьовує під час спроби засунути його якнайглибше. У якийсь момент відбувається рефлекторне стиснення стінок верхнього стравохідного сфінктера, і чужорідне тіло зісковзує всередину. Дістати його самостійно вже практично неможливо.

– Одна з таких наших пацієнток проковтнула зубну щітку, з якої попередньо обгризла щетинки. Цей винахід вона так і називала: моя паличка для блювання, – каже Дарина.

Вона зазначає, що дістати сторонні предмети такої довжини неймовірно складно. Адже спершу потрібно схопити їх спеціальним ендоскопічним пристосуванням з петлею на кінці, що чимось нагадує ласо. А це дуже і дуже непросто, оскільки предмет, в нашому випадку – гладка пластмасова щітка, постійно зісковзує.

Схопивши, її слід розвернути таким чином, щоб вона знову увійшла в стравохід. Однак і тут існує високий ступінь небезпеки пошкодження стінок органу.

Зрозуміло, що подібні маніпуляції роблять під загальним наркозом, щоб пацієнти були повністю розслаблені. Тобто до процесу залучається бригада з п’яти-шести осіб. Якщо все ж не вдається підчепити чужорідне тіло, ендоскопісти звертаються по допомогу до торакальних хірургів, у яких є більш потужне, якщо так можна висловитися, обладнання для цих цілей.

– У випадку із зубними щітками все закінчувалося добре. А ось з іншими проковтнутими предметами іноді справа доходила і до порожнинної операції, – зазначає Дарина Вороняк.

Переважно йдеться про маленьких дітей, які ковтають все, що потрапляє під руку: від ґудзиків, намистин і шпильок до магнітів та батарейок від іграшок або домашніх пультів дистанційного керування.

За словами лікаря, особливо небезпечні в цьому сенсі батарейки, оскільки, якщо вчасно не виявити факт заковтування, їхній вміст може сильно пошкодити стінки шлунку, внаслідок чого може утворитися свищ або, просто кажучи, дірка. Такі випадки можуть призвести навіть до довічної інвалідності.

– Років з двадцять тому в нашій лікарні було зафіксовано летальний результат, пов’язаний з батарейкою, вміст якої роз’їв стінку стравоходу в тому місці, де орган стикається з аортою. В результаті дівчинка померла від сильної внутрішньої кровотечі, – розповіла лікар-ендоскопіст.

Дарина Вороняк закликала батьків у жодному разі не намагатися діставати проковтнуті дітьми предмети самостійно. Слід одразу ж звертатися по медичну допомогу.

Але, безумовно, оптимальним варіантом для запобігання потраплянню всередину сторонніх тіл був і залишається невсипущий контроль батьків, їхні пильність та увага, які в кінцевому підсумку можуть врятувати дитині не тільки здоров’я, а й життя.

Фото: Охматдит