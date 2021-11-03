Минулого тижня з Національної спеціалізованої дитячої лікарні Охматдит було виписано відразу трьох маленьких пацієнтів, які благополучно перенесли операції з трансплантації кісткового мозку.

Всі вони мали страшний, наче вирок, діагноз – гострий лейкоз. Але тепер той жахливий період страждань і відчайдушної надії назавжди залишиться тільки у спогадах.

Про одного з виписаних діток, дванадцятирічного Данилка, йдеться на сторінці лікарні у Facebook.

Хлопчик завжди був веселою, активною дитиною. Займався веслуванням, скелелазінням, ходив до театрального гуртка та був учасником шкільної команди з чирлідингу.

Але рік тому почав скаржитися на головний біль, втому і відсутність апетиту. Згодом до цих симптомів додалися температура і втрата свідомості.

Консультації у різних лікарів, в тому числі гематолога, підтвердили найстрашніші передчуття батьків.

– Гострий лейкоз. Саме такий діагноз під знаком питання я побачила у висновку огляду і направленні на консультацію в Охматдит. Якщо чесно, я вже розуміла, що це саме воно – страшне слово рак, – пригадує мама Данилка Крістіна Синчук.

В Охматдиті почалося виснажливе лікування, яке дало ускладнення на стравохід. Дитина майже три тижні була без їжі.

Питання про пересадку кісткового мозку стало межею, яка відділяє життя від неминучої смерті.

Страшна правда полягала ще й у тому, що ніхто з родини не підходив малому як донор. Але рідні не втрачали надії, а хлопчик невпинно мріяв бути здоровим.

Відповідні стовбурові клітини шукали і в українському і у світовому реєстрах донорів. Знайшли такого, який підійшов Данилу, в Німеччині. Звідти доставили стовбурові клітини в Охматдит, де хлопчику зробили трансплантацію.

Коли справа пішла на одужання, малий щиро поділився з лікарями своєю заповітною мріє стати шеф-кухарем та відкрити власний ресторан.

Отже під час виписки, яка, дякувати лікарям і благодійникам, перетворилася на справжнє свято, врятованому хлопчику подарували гриль, аби він міг частувати стравами своїх рідних. А відомий шеф-кухар Євген Клопотенко запросив хлопця до свого ресторану на майстер-клас.

Батьки Данилка, його близькі та рідні висловлюють щиру вдячність медичним працівникам відділень онкогематології, трансплантації кісткового мозку, гострої реабілітації Охматдиту.

А також Центру служби крові, Олександру Лисиці та його команді, співробітниками Українського реєстру донорів кісткового мозку. І всім-всім, хто долучився до лікування дитини та пошуку донора.

Адже дитячі мрії завжди повинні здійснюватися.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит