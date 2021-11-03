На прошлой неделе из Национальной специализированной детской больницы Охматдет были выписаны сразу трое маленьких пациентов, благополучно перенесших операции по трансплантации костного мозга.

Все они имели страшный, словно приговор, диагноз – острый лейкоз. Но теперь тот ужасный период страданий и отчаянной надежды навсегда останется только в воспоминаниях.

Об одном из выписанных деток, двенадцатилетнем Данилке, рассказано на странице больницы в Facebook.

Мальчик всегда был веселым, активным ребенком. Занимался греблей, скалолазанием, ходил в театральный кружок и был участником школьной команды по чирлидингу.

Но год назад начал жаловаться на головную боль, усталость и отсутствие аппетита. Со временем к этим симптомам добавились температура и потеря сознания.

Консультации у разных врачей, в том числе гематолога, подтвердили самые страшные предчувствия родителей.

— Острый лейкоз. Именно такой диагноз под знаком вопроса я увидела в заключении осмотра и направлении на консультацию в Охматдет. Если честно, я уже понимала, что это именно оно — страшное слово рак, — вспоминает мама Данилки Кристина Синчук.

В Охматдете началось изнурительное лечение, которое дало осложнение на пищевод. Ребенок почти три недели был без еды.

Вопрос о пересадке костного мозга стал невидимой чертой, отделяющей жизнь от неминуемой смерти.

Страшная правда заключалась еще и в том, что никто из семьи не подходил ребенку как донор. Но родные не теряли надежды, а мальчик неустанно мечтал быть здоровым.

Соответствующие стволовые клетки искали и в украинском и в мировом реестрах доноров. Нашли такого, который подошел Данилке, в Германии. Оттуда доставили стволовые клетки в Охматдет, где мальчику сделали трансплантацию.

Когда дело пошло на выздоровление, Данилка искренне поделился с врачами своей заветной мечтает стать шеф-поваром и открыть собственный ресторан.

Во время выписки, которая, благодаря медперсоналу и благотворителям, превратилась в настоящий праздник, спасенному мальчику подарили гриль, чтобы он мог угощать блюдами своих родных. А известный шеф-повар Евгений Клопотенко пригласил парня в свой ресторан на мастер-класс.

Родители Данилки, его близкие и родные выражают искреннюю благодарность медикам отделений онкогематологии, трансплантации костного мозга, острой реабилитации Охматдета.

А также Центру службы крови, Александру Лисице и его команде, сотрудниками Украинского реестра доноров костного мозга. И всем-всем, кто приобщился к лечению ребенка и поиску донора.

Ведь детские мечты всегда должны сбываться.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет