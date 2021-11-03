Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Фото Новости

Снова вернуться к детству: из Охматдета выписали трех детей после трансплантации костного мозга

3 ноября 2021, 16:20 Вікторія Яснопольська
охматдет

На прошлой неделе из Национальной специализированной детской больницы Охматдет были выписаны сразу трое маленьких пациентов, благополучно перенесших операции по трансплантации костного мозга.

Все они имели страшный, словно приговор, диагноз – острый лейкоз. Но теперь тот ужасный период страданий и отчаянной надежды навсегда останется только в воспоминаниях.

Об одном из выписанных деток, двенадцатилетнем Данилке, рассказано на странице больницы в Facebook.

Мальчик всегда был веселым, активным ребенком. Занимался греблей, скалолазанием, ходил в театральный кружок и был участником школьной команды по чирлидингу.

Но год назад начал жаловаться на головную боль, усталость и отсутствие аппетита. Со временем к этим симптомам добавились температура и потеря сознания.

Консультации у разных врачей, в том числе гематолога, подтвердили самые страшные предчувствия родителей.

— Острый лейкоз. Именно такой диагноз под знаком вопроса я увидела в заключении осмотра и направлении на консультацию в Охматдет. Если честно, я уже понимала, что это именно оно — страшное слово рак, — вспоминает мама Данилки Кристина Синчук.

В Охматдете началось изнурительное лечение, которое дало осложнение на пищевод. Ребенок почти три недели был без еды.

Вопрос о пересадке костного мозга стал невидимой чертой, отделяющей жизнь от неминуемой смерти.

Страшная правда заключалась еще и в том, что никто из семьи не подходил ребенку как донор. Но родные не теряли надежды, а мальчик неустанно мечтал быть здоровым.

Соответствующие стволовые клетки искали и в украинском и в мировом реестрах доноров. Нашли такого, который подошел Данилке, в Германии. Оттуда доставили стволовые клетки в Охматдет, где мальчику сделали трансплантацию.

Когда дело пошло на выздоровление, Данилка искренне поделился с врачами своей заветной мечтает стать шеф-поваром и открыть собственный ресторан.

Во время выписки, которая, благодаря медперсоналу и благотворителям, превратилась в настоящий праздник, спасенному мальчику подарили гриль, чтобы он мог угощать блюдами своих родных. А известный шеф-повар Евгений Клопотенко пригласил парня в свой ресторан на мастер-класс.

Читайте также:
прививка детиМогут начать прививать уже сегодня: в США одобрена Covid-вакцина для детей от 5 до 11 лет

Родители Данилки, его близкие и родные выражают искреннюю благодарность медикам отделений онкогематологии, трансплантации костного мозга, острой реабилитации Охматдета.

А также Центру службы крови, Александру Лисице и его команде, сотрудниками Украинского реестра доноров костного мозга. И всем-всем, кто приобщился к лечению ребенка и поиску донора.

Ведь детские мечты всегда должны сбываться.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет

Теги
Онкологія , Охматдит , трансплантація органів
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка