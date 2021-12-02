В этом году зафиксирован уже третий случай заглатывания зубной щетки девочками-подростками, которые таким образом пытались вызвать рвоту после еды. Чтобы сохранить фигуру и не поправиться, все они в итоге стали пациентами отделения эндоскопических методов Национальной детской специализированной больницы Охматдет. Последний эпизод случился буквально на днях.

Первый вопрос, который возникает: как вообще возможно проглотить зубную щетку? С него и началась наша беседа с врачом-эндоскопистом, заведующей отделением диагностики НДСБ Охматдет Дарьей Вороняк.

— Все три случая с зубными щетками касаются девочек от 15 до 17 лет, которые пытались таким образом вызывать рвоту после еды. Как вы понимаете, речь идет о пищевом расстройстве под названием булимия, — рассказывает медик.

По словам медика, применение щеток, и не только, в качестве раздражителя при вызывании рвотных позывов происходит, когда, попросту говоря, два пальца уже не помогают, их уже становится недостаточно для достижения желаемого эффекта.

Механизм попадания столь длинного предмета внутрь срабатывает при попытке засунуть его как можно глубже. В какой-то момент происходит рефлекторное сжатие стенок верхнего пищеводного сфинктера и инородное тело соскальзывает внутрь. Достать его самостоятельно уже практически невозможно.

— Одна из таких наших пациенток проглотила зубную щетку, с которой предварительно обгрызла щетинки. Это изобретение она так и называла: моя палочка для рвоты, — говорит Дарья.

Она отметила, что достать инородные предметы такой длины невероятно сложно. Ведь для начала нужно ухватить их специальным эндоскопическим приспособлением с петлей на конце, чем-то напоминающим лассо. Это очень и очень непросто, поскольку предмет, в нашем случае — гладкая пластмассовая щетка, постоянно соскальзывает.

Ухватив, ее следует развернуть таким образом, чтобы она снова вошла в пищевод. Однако и здесь существует высокая степень опасности повреждения стенок органа.

Понятно, что подобные манипуляции делают под общим наркозом, чтобы пациенты были полностью расслаблены. То есть к процессу привлекается бригада из пяти-шести человек. Если все же не удается подцепить инородное тело, эндоскописты обращаются за помощью к торакальным хирургам, у которых есть более мощное, если так можно выразиться, оборудование для этих целей.

— В случае с зубными щетками все проходило благополучно. А вот с другими проглоченными предметами иногда дело доходило и до полостной операции, — отмечает Дарья Вороняк.

В основном речь идет о маленьких детях, которые глотают все, что под руку попадается: от пуговиц, бусинок и заколок до магнитов и батареек от игрушек и домашних пультов дистанционного управления.

По словам врача, особенно опасны в этом плане батарейки, поскольку, если вовремя не обнаружен факт заглатывания, их содержимое может основательно повредить стенки желудка, в результате чего может образоваться свищ или, попросту говоря, дырка. Такие случаи могут привести к пожизненной инвалидности.

— Лет двадцать назад в нашей больнице был зафиксирован летальный исход, связанный с батарейкой, содержимое которой разъело стенку пищевода в том месте, где орган соприкасается с аортой. В результате девочка скончалась от сильнейшего внутреннего кровотечения, — рассказала врач-эндоскопист.

Дарья Вороняк призвала родителей ни в коем случае не пытаться доставать проглоченные детьми предметы самостоятельно. Следует сразу же обратиться за медицинской помощью.

Но, безусловно, оптимальным вариантом для предупреждения попадания внутрь инородных тел был и остается неусыпный контроль родителей, их бдительность и внимание, которые в конечном итоге могут спасти ребенку не только здоровье, но и жизнь.

Фото: Охматдит