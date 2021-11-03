Педиатр Анна Горбань рассказала, что иногда родители занимаются лечением своих детей самостоятельно, и обращаются за помощью к специалисту, когда ничего у них не получается, или когда возникают осложнения.

Итак,тем, кто любит рецепты от соседок и интернета.

Не закапывайте в нос ребенку сок лука или чеснока при насморке, это вызывает ожоги, советует педиатр.

– Я не буду озвучивать все примеры методов борьбы родителей с насморком из моей коллекции, но не применяйте ничего самостоятельно, – просит педиатр.

Анна Горбань рассказала, что ей приходится сталкиваться иногда со странными вещами. Так, однажды ей позвонила мама и в отчаянии спрашивала, поможет ли вылечить ветрянку красное платье в белый горошек, ведь для лечения нужно одеть полностью красное. Но ведь ветрянку нужно лечить медикаментами, а не чем-то другим.

— Часто родители для снижения температуры обтирают ребенка спиртом или уксусом. Это также не следует применять, – говорит Анна. — Потому что кожа – впитывающий орган. Вы просто напоите ребенка спиртом или уксусом, что неприемлемо.

Не бойтесь обращаться к специалистам. Педиатрия стала более гуманной, и даже самые страшные процедуры выполняются под наркозом, чтобы не травмировать психику ребенка.