Педіатр Ганна Горбань розказала, що інколи батьки займаються лікуванням своїх дітей самостійно, і звертаються по допомогу до фахівця, коли нічого у них не виходить, або ж коли виникають ускладнення.

Отжевід педіатра тим, хто полюбляє рецепти від сусідок та інтернету.

Не закапуйте у ніс дитині сік цибулі або часника при нежитю, це викликає опіки, радить педіатр.

– Я не буду озвучувати всі приклади методів боротьби батьків із нежитем з моєї колекції, але не застосовуйте нічого самостійно, – просить педіатр.

Ганна Горбань розказала, що їй доводиться стикатися іноді з дивними речами. Так, одного разу їй зателефонувала матуся і у розпачі питала, чи допоможе вилікувати вітрянку червоне плаття у білий горошок, адже для лікування потрібно одягти повністю червоне. Але ж вітрянку потрібно лікувати медикаментами, а не чимось іншим.

– Часто батьки для зниження температури обтирають дитину спиртом або оцтом. Це також не слід застосовувати, -каже Ганна. – Тому що шкіра – всмоктуючий орган. Ви просто напоїте дитину спиртом або ж оцтом, що є неприйнятним.

Не бійтеся звертатися до фахівців. Педіатрія наразі стала гуманнішою, і навіть настрашніші процедури виконуються під наркозом, щоб не травмувати психіку дитини.