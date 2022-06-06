Тревога за безопасность самых дорогих людей — это незаурядное испытание для взрослого, а дети часто вообще не могут справиться, когда кто-то из близких находится в горячих точках на войне.
Малыш нуждается в особой поддержке в таких случаях.
Как уменьшить стресс у детей
Во-первых, объясняйте ребенку все: что происходит и ради чего родные его на войне.
И ребенку и взрослым легче преодолевать испытания, если они понимают их смысл.
Вы можете объяснить, что папа защищает нашу дорогую Украину. Он пошел на войну, потому что он нас любит, и он борется вместе со всей нашей отважной армией за то, чтобы мы могли победить, чтобы был мир, а мы имели счастливое будущее.
Помогайте ребенку чувствовать гордость за родных, за то, что они причастны к великому делу:
– Нам, конечно, очень не хватает отца, но мы знаем, что он сейчас там, где нужно для нашей страны, мы всем сердцем с ним и с нашим войском.
Поддерживайте отношения
Если есть возможность, звоните по телефону родным на фронт, давайте ребенку возможность поговорить с родителями. Если это невозможно, терпеливо объясняйте, что родные могут не иметь доступа к связи.
Поставьте на видном месте фото родного человека, который служит. Вспоминайте о нем регулярно, сделайте привычкой передавать привет или молиться (если верующие).
Рисуйте с малышами картины для пап и мам, записывайте на диктофон послания, делайте фото особых моментов, чтобы потом отправить их и рассказать о событиях дома.
Следите за тем, что ребенок видит в новостях, что слышит — обсуждайте это с ним.
Ребенок имеет право знать, что происходит на войне, но ему важно комментировать, объяснять, потому что он может придавать в это время ошибочные значения и слишком близко воспринимать события. Так, услышав сообщение о гибели кого-то, малыши могут подумать, что это родной человек, хотя на самом деле это может касаться совершенно другой зоны боевых действий.
Дозируйте новости о военных действиях, потерях. Ребенок не должен быть перегруженной информацией о войне и иметь доступ к контенту, не имеющему детей.
Помогайте ребенку справляться с тревогой, грустью
Эти чувства естественны, поэтому важно их разделить: Мы тоже скучаем, что отец сейчас не с нами. Мы тоже все тревожимся. Но вместе с тем давайте надежду: Но мы верим в нашу победу и ждем отца с войны.
Не нужно говорить ребенку, что отец не может быть раненым или погибнуть, но мы можем помогать ребенку жить с этой возможностью и в то же время чрезмерно не переживать: На войне так бывает, что кто погибает или получает ранение. Мы тоже переживаем папу и его собратьев, но верим, что все будет хорошо.
Но думать об этом все время нет никакой пользы – давайте лучше переключим внимание на какие-нибудь полезные дела. Лучший способ преодолевать тревогу, вовлекать ребенка в любую деятельность.
Будьте чувствительны к потребностям и ребенка, и к собственным.
Детям важно чувствовать безопасность, следите за тем, чтобы все ее важнейшие потребности были удовлетворены. Иногда ребенку становится сложно, когда родной человек вдруг уезжает. Например, отец помогал делать уроки, а сейчас его нет.
Но помните, что и ваши потребности также важны. Не стесняйтесь попросить поддержки и помощи. Просмотрите — возможно, что-то можно упростить или от каких-либо задач временно отказаться или перераспределить их между членами семьи.
Беспокойтесь также о себе, ведь дорога к победе нуждается в мудром распределении энергии и регулярном восстановлении сил.
Источник: Психологическая поддержка