Тревога за безопасность самых дорогих людей — это незаурядное испытание для взрослого, а дети часто вообще не могут справиться, когда кто-то из близких находится в горячих точках на войне.

Малыш нуждается в особой поддержке в таких случаях.

Как уменьшить стресс у детей

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Во-первых, объясняйте ребенку все: что происходит и ради чего родные его на войне.

И ребенку и взрослым легче преодолевать испытания, если они понимают их смысл.

Вы можете объяснить, что папа защищает нашу дорогую Украину. Он пошел на войну, потому что он нас любит, и он борется вместе со всей нашей отважной армией за то, чтобы мы могли победить, чтобы был мир, а мы имели счастливое будущее.

Помогайте ребенку чувствовать гордость за родных, за то, что они причастны к великому делу:

– Нам, конечно, очень не хватает отца, но мы знаем, что он сейчас там, где нужно для нашей страны, мы всем сердцем с ним и с нашим войском.

Поддерживайте отношения

Если есть возможность, звоните по телефону родным на фронт, давайте ребенку возможность поговорить с родителями. Если это невозможно, терпеливо объясняйте, что родные могут не иметь доступа к связи.

Поставьте на видном месте фото родного человека, который служит. Вспоминайте о нем регулярно, сделайте привычкой передавать привет или молиться (если верующие).

Рисуйте с малышами картины для пап и мам, записывайте на диктофон послания, делайте фото особых моментов, чтобы потом отправить их и рассказать о событиях дома.

Следите за тем, что ребенок видит в новостях, что слышит — обсуждайте это с ним.

Ребенок имеет право знать, что происходит на войне, но ему важно комментировать, объяснять, потому что он может придавать в это время ошибочные значения и слишком близко воспринимать события. Так, услышав сообщение о гибели кого-то, малыши могут подумать, что это родной человек, хотя на самом деле это может касаться совершенно другой зоны боевых действий.

Дозируйте новости о военных действиях, потерях. Ребенок не должен быть перегруженной информацией о войне и иметь доступ к контенту, не имеющему детей.

Помогайте ребенку справляться с тревогой, грустью

Эти чувства естественны, поэтому важно их разделить: Мы тоже скучаем, что отец сейчас не с нами. Мы тоже все тревожимся. Но вместе с тем давайте надежду: Но мы верим в нашу победу и ждем отца с войны.

Не нужно говорить ребенку, что отец не может быть раненым или погибнуть, но мы можем помогать ребенку жить с этой возможностью и в то же время чрезмерно не переживать: На войне так бывает, что кто погибает или получает ранение. Мы тоже переживаем папу и его собратьев, но верим, что все будет хорошо.

Но думать об этом все время нет никакой пользы – давайте лучше переключим внимание на какие-нибудь полезные дела. Лучший способ преодолевать тревогу, вовлекать ребенка в любую деятельность.

Будьте чувствительны к потребностям и ребенка, и к собственным.

Детям важно чувствовать безопасность, следите за тем, чтобы все ее важнейшие потребности были удовлетворены. Иногда ребенку становится сложно, когда родной человек вдруг уезжает. Например, отец помогал делать уроки, а сейчас его нет.

Но помните, что и ваши потребности также важны. Не стесняйтесь попросить поддержки и помощи. Просмотрите — возможно, что-то можно упростить или от каких-либо задач временно отказаться или перераспределить их между членами семьи.

Беспокойтесь также о себе, ведь дорога к победе нуждается в мудром распределении энергии и регулярном восстановлении сил.

Источник: Психологическая поддержка