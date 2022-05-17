Можно ли при помощи физических нагрузок снять ощущение тревоги и беспокойства, которое во время войны испытывают практически все украинцы.

Ответ на этот вопрос на онлайн-платформе Психологическая поддержка дали профильные специалисты.

— Отсутствие физической активности – это то, что напрямую связано с тревожностью и вызывает беспокойство. Если вы сидите весь день и вообще не занимаетесь спортом, ваше физическое и психическое здоровье – под угрозой, — утверждают психологи.

Наше тело создано природой для движения, а определенные функции организма зависят от физиологического движения.

Например, лимфатическая система нуждается в дыхании и движении мышц, чтобы помочь перемещать жидкость и удалять отходы из вашего тела. Если вы не имеете привычки достаточно двигать телом, эти процессы начинают работать неэффективно. Избыток токсинов в вашем организме провоцирует тревожность и беспокойство.

Исследования показали, что более длительное время сидения (восемь часов и больше) увеличивает шансы почувствовать тревожность и депрессию, а умеренная и высокая физическая активность их снижает.

Бездействие также увеличивает риск диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки, остеопороза, нарушения липидов и высокого кровяного давления.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что отсутствие физической активности является четвертой причиной смертности во всем мире. От гиподинамии уже умерли 3,2 млн человек.

Напротив, регулярные аэробные упражнения снижают напряжение, поднимают и стабилизируют настроение, улучшают сон и повышают самооценку.

Что делать, если вы страдаете от слабости, низкой энергии или недостатка мотивации

Начните с коротких прогулок по вашему дому или по окрестностям, попробуйте выполнять сидячую работу стоя. Например, 10 тыс. шагов в течение дня являются отличной профилактикой беспокойства.

Если в первое время вы не можете ходить так много, не волнуйтесь, это нормально. Ходите сколько можете, и однажды вы сможете достичь этой отметки. Здесь пригодится приложение на телефоне, которое считает ваши шаги.

Рекомендации:

лучшие упражнения для борьбы с беспокойством — это ходьба, йога, плавание и походы на природу, да и любая физическая активность;

выберите тот вид упражнений, который вам нравится, и практикуйте по крайней мере три раза в неделю;

заполните оставшуюся часть недели короткими и долгими прогулками;

в выходные дни отправляйтесь на длительные прогулки или выполняйте интенсивные упражнения.

Источник: Психологическая поддержка