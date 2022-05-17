Чи можна за допомогою фізичних навантажень зняти відчуття тривоги і занепокоєння, які під час війни відчувають практично всі українці.

Відповідь на це питання на онлайн-платформі Психологічна підтримка дали профільні фахівці.

– Відсутність фізичної активності – це те, що безпосередньо пов’язане з тривожністю і викликає занепокоєння. Якщо ви сидите весь день і взагалі не займаєтеся спортом, ваше фізичне і психічне здоров’я – під загрозою, – стверджують психологи.

Наше тіло створене природою для руху, а певні функції організму залежать від фізіологічного руху.

Наприклад, лімфатична система потребує дихання та руху м’язів, щоб допомогти перемістити рідину та видалити відходи з вашого тіла. Якщо ви не маєте звички достатньо рухати тілом, ці процеси починають працювати неефективно. Надлишок токсинів у вашому організмі провокує тривожність і занепокоєння.

Дослідження показали, що більш тривалий час сидіння (вісім годин і більше) збільшує шанси відчути тривожність і депресію, а помірна і висока фізична активність їх знижує.

Бездіяльність також збільшує ризик діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань, раку товстої кишки, остеопорозу, порушення ліпідів та високого кров’яного тиску.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) стверджує, що відсутність фізичної активності є четвертою причиною смертності в усьому світі. Від гіподинамії вже померли 3,2 млн осіб.

Навпаки, регулярні аеробні вправи знижують напругу, піднімають і стабілізують настрій, покращують сон і підвищують самооцінку.

Що робити, якщо ви страждаєте від слабкості, низької енергії або нестачі мотивації

Почніть з коротких прогулянок по вашому будинку або по околицях, спробуйте виконувати сидячу роботу стоячи. Наприклад, 10 тис. кроків протягом дня є чудовою профілактикою занепокоєння.

Якщо спершу ви не можете ходити так багато, не хвилюйтеся, це нормально. Ходіть скільки можете, і одного разу ви зможете досягти цієї позначки. Тут стане в нагоді додаток на телефоні, який рахує ваші кроки.

Рекомендації:

найкращі вправи для боротьби з тривогою – це ходьба, йога, плавання і походи на природу, та й будь-яка фізична активність;

виберіть той вид вправ, який вам подобається, і практикуйте принаймні тричі на тиждень;

заповніть решту тижня короткими і довгими прогулянками;

у вихідні дні вирушайте на тривалі прогулянки або виконуйте інтенсивні вправи.

Джерело: Психологічна підтримка