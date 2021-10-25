Большинство малышей до года питаются маминым молоком, качество которого никто не ставит под сомнение. А когда молока нет или кормление грудью по каким-то причинам прерывается, или начинается первый прикорм, родители выбирают, какое детское питание приобрести — отечественное либо импортное, этой фирмы либо другой.

Главное, что должно интересовать их — безопасность того, что содержится в баночках, пакетиках, коробочках, стоящих на полках магазинов. А задача государства — сделать так, чтобы качество детского питания было гарантированным.

До недавнего времени качество и оборот детского питания регулировались отдельным Законом о детском питании. Но на прошлой неделе он утратил силу.

Вместе с тем Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС.

Прокомментировать новый закон Факты ICTV попросили заведующего лабораторией нутрициологии Института экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя МОЗ Украины, к. м. н. Анатолия Подрушняка.

— Закон, который касался детского питания, был единственным законодательным актом, гарантирующим качество и безопасность питания для грудных детей и детей раннего возраста, права и обязанности операторов рынка пищевых продуктов для детей и государственное регулирование производства и оборота детского питания в Украине, — пояснил Анатолий Подрушняк.

Теперь безопасность и правила обращения, производства и ввоз детского питания, а также его реклама будут регулироваться несколькими законами, которые ранее касались только взрослых.

То есть, положения старого закона распылили между другими законодательными актами, и дополнили несколькими нововведениями, отвечающими современным требованиям и стандартам ЕС.

Что нового

Закон Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов теперь определяет специальные требования к детскому питанию.

Будет запрещено использовать в детском питании следующие ингредиенты: ненатуральные ароматизаторы (кроме ванилина и ванильного экстракта), синтетические красители, подсластители, кроме продуктов для специальных медицинских целей и набора веса, предназначенные для детей грудного и раннего возраста, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса или аромата, пальмовый стеарин, маргарин и спреды, хлопковое и кунжутное масла, сырое молоко, если оно не соответствует определенным требованиям, пряности и смеси, в составе которых есть неразрешенные пищевые добавки, а также ингредиенты, произведенные из генно-модифицированного сырья.

В производстве детского питания запрещается использовать мясо механического обваливания, гидратированный белок сои, мясо животных и птицы, рыбу, которые неоднократно размораживались.

В производстве начальных (до прикорма) и последующих (после начала прикорма) детских смесей запрещается использование сырья, содержащего глютен.

Информация. Вот здесь важно отметить, что всю информацию относительно состава, пищевой ценности и пользы производитель должен указать на упаковке. Итак, призыв читать внимательно этикетки остается в силе.

Изменениями в закон Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов предусмотрен перечень обязательной дополнительной информации о детском питании, которая должна предоставляться потребителям в дополнение к общему перечню обязательной информации, определенной для всех пищевых продуктов.

На упаковке теперь не должно быть данных вызывающих беспокойство потребителя или вопросы к составу детского питания. Например, надписи о содержании глютена: продукт может содержать глютен, продукт не содержит глютен, продукт может использоваться больными целиакией (непереносимость глютена), потому что глютен запрещено использовать в детском питании.

Производство и оборот. Детское питание должно производиться только на специализированных предприятиях или отдельных технологических линиях из сырья, полученного в зонах, признанных чистыми.

Ввозить продукцию детского питания можно только после уведомления компетентных органов. Ввоз, оборот и реализация детского питания без уведомления караются штрафами от пяти до восьми минимальных заработных плат.

Эти требования соответствуют европейским нормам и должны улучшить контроль за реализацией детского питания.

-Но ведь любой закон, старый или новый, имеет смысл только в том случае, когда его соблюдают, — подчеркнул ученый. — А у нас в стране с этим есть большая проблема.

Реклама детского питания

Рекламировать детские смеси, начальные и для дальнейшего кормления, согласно изменениям в закон О рекламе, можно будет лишь в специализированных изданиях, и только имея научное обоснование.

Ожидается, что с принятием такой нормы уменьшится также влияние производителей детского питания на решение матерей о прекращении кормления детей грудью.

— Говорить о пользе и качестве продуктов детского питания должны ученые, а не пиарщики производителя, — отметил Анатолий Подрушняк. — Вот, например, наш Институт экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя имеет большой опыт в исследовании продуктов питания, прежде всего детского, и мы готовы к такой работе.

А не будет ли так, что производитель захочет купить нужное ему заключение “в обход кассы”? Ученый ответил, что у нас купить можно все, но такого не должно быть. Потому что на кону здоровье детей, а в дальнейшем – граждан нашего общества.

Контроль. Законом О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных предусмотрены проверки сведений об уведомлении относительно ввоза на территорию Украины детского питания, пищевых продуктов для специальных медицинских целей и контроля веса.

Этим законом также будут определены санкции за нарушение законодательства в сфере детского питания.

Ну что ж, будем надеяться, что эти важные изменения в законодательство позволят не только приблизиться к Европейскому Союзу, но и обеспечить детей качественным питанием в раннем возрасте, что сбережет им здоровье в дальнейшем.

Украинские потребители смогут иметь достоверную информацию о составе детского питания и делать сознательный выбор. Ведь сейчас мамочки ищут детское питание больше по торговой марке (какая наиболее раскручена, ту и выбирает большинство), а нужно выбирать продукт, соответствующий потребностям и особенностям именно вашего ребенка.

А не случится ли так, что из-за нововведений возникнет дефицит каких-то смесей для малышей? Законом предусмотрен переходный период, во время которого все, что ввезено до принятия нововведений и соответствует требованиям, будет продаваться до истечения срока годности.