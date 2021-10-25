Більшість малюків до року харчуються маминим молоком, якість якого ніхто не ставить під сумнів. Однак коли молока немає або ж годування грудьми з якихось причин переривається, або ж починається перший прикорм, батьки вибирають, яке дитяче харчування придбати – вітчизняне чи імпортне, цієї фірми або іншої.

Головне, що має цікавити їх – безпечність вмісту баночок, пакетиків, коробочок, які стоять на полицях магазинів. А завдання держави – зробити так, щоб якість дитячого харчування була гарантованою.

Донедавна якість та обіг дитячого харчування регулювалися окремим Законом про дитяче харчування. Та минулого тижня він втратив чинність.

Натомість Верховна Рада ухвалила Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Прокоментувати новий закон Факти ICTV попросили завідувача лабораторії нутриціології Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, к.м.н. Анатолія Подрушняка.

– Закон, що стосувався дитячого харчування, був єдиним законодавчим актом, який гарантував якість та безпеку харчування для немовлят та дітей раннього віку, права та обов’язки операторів ринку харчових продуктів для дітей та державне регулювання виробництва й обігу дитячого харчування в Україні, – пояснив Анатолій Подрушняк.

Тепер безпека та правила обігу, виробництва та ввезення дитячого харчування, а також його рекламування регулюватимуться кількома законами, що раніше стосувалися лише дорослих.

Тобто положення старого закону розпорошили між іншими законодавчими актами, і доповнили кількома нововведеннями, що відповідають сучасним вимогам та стандартам ЄС.

Що нового

Закон Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів тепер визначає спеціальні вимоги до дитячого харчування.

Буде заборонено використовувати в дитячому харчуванні такі інгредієнти: ненатуральні ароматизатори (окрім ваніліну та ванільного екстракту), синтетичні барвники, підсолоджувачі, крім продуктів для спеціальних медичних цілей та набору ваги, що призначені для немовлят та дітей раннього віку, консерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку або аромату, пальмовий стеарин, маргарин і спреди, бавовняна та кунжутна олії, сире молоко, якщо воно не відповідає певним вимогам, прянощі та суміші, у складі яких є недозволені харчові добавки, а також інгредієнти, вироблені із генно-модифікованої сировини.

У виробництві дитячого харчування забороняється використовувати м’ясо механічного обвалювання, гідратований білок сої та м’ясо тварин і птиці, рибу, які неодноразово розморожувалися.

У виробництві початкових (до прикорму) та подальших (після початку прикорму) дитячих сумішей забороняється використання сировини, що містить глютен.

Інформація. Ось тут важливо зазначити, що всю інформацію щодо складу, харчової цінності та користі виробник має вказати на упаковці. Отже, потрібно читати уважно етикетки.

Змінами до закону Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів передбачений перелік обов’язкової додаткової інформації про дитяче харчування, яка повинна надаватися споживачам на додаток до загального переліку обов’язкової інформації, визначеної для всіх харчових продуктів.

На упаковці тепер не має бути даних, які викликають занепокоєння споживача або питання щодо складу дитячого харчування. Наприклад, написи щодо вмісту глютену: продукт може містити глютен, продукт не містить глютен, продукт може використовуватися хворими на целіакію (непереносимість глютену), тому що глютен заборонено використовувати у дитячому харчуванні.

Виробництво та обіг. Дитяче харчування має вироблятися тільки на спеціалізованих підприємствах або окремих технологічних лініях із сировини, що отримана у зонах, визнаних чистими.

Ввозити продукцію дитячого харчування можна тільки після повідомлення компетентних органів. Ввезення, обіг, та реалізація дитячого харчування без повідомлення карається штрафами від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат.

Ці вимоги відповідають європейським нормам та мають покращити контроль за реалізацією дитячого харчування.

– Але ж будь-який закон, старий чи новий, має сенс тільки в тому разі, коли його дотримуються, – наголосив науковець. – А у нас у країні із цим є велика проблема.

Реклама дитячого харчування

Рекламувати дитячі суміші, початкові і для подальшого годування, згідно зі змінами до закону Про рекламу, можна буде тільки у спеціалізованих виданнях, і лише маючи наукове обґрунтування.

Очікується, що із прийняттям такої норми зменшиться і вплив виробників дитячого харчування на рішення матерів щодо припинення годування дітей грудьми.

– Говорити про користь і якість продуктів дитячого харчування повинні науковці, а не піарники виробника, – зауважив Анатолій Подрушняк. – От, наприклад, наш Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя має великий досвід у дослідженні продуктів харчування, насамперед дитячого, і ми готові до такої роботи.

А чи не буде так, що виробник захоче купити потрібний йому висновок “поза касою”? Науковець відповів, що у нас купити можна все, але такого не має бути. Тому що на кону здоров’я дітей, а у подальшому – громадян нашого суспільства.

Контроль. Законом Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин передбачені перевірки відомостей про повідомлення щодо ввезення на територію України дитячого харчування, харчових продуктів для спеціальних медичних цілей та контролю ваги.

Цим законом також будуть визначені санкції за порушення законодавства у сфері дитячого харчування.

Ну що ж, будемо сподіватися, що ці важливі зміни до законодавства дозволять нам не тільки наблизитись до Європейського Союзу, але й забезпечити дітлахів якісним харчуванням у ранньому віці, що збереже їм здоров’я у подальшому.

Українські споживачі зможуть мати достовірну інформацію про склад дитячого харчування та робити свідомий вибір. Адже наразі матусі шукають дитяче харчування частіше за торговою маркою (яка найбільш розкручена, ту й обирає більшість), а потрібно вибирати продукт, що відповідає потребам та особливостям саме вашої дитини.

А чи не станеться так, що через нововведення виникне дефіцит якихось сумішей для малюків? Законом передбачений перехідний період, під час якого все, що ввезене до прийняття нововведень та відповідає вимогам, буде продаватися до закінчення терміну придатності.