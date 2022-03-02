В онкологическом отделении Черниговской детской больницы заканчиваются обезболивающие препараты. Город окружен российскими войсками. Дороги к нему заминированы.

— Мы не знаем, сколько у нас есть времени. Мы на самом деле не знаем, как здесь выжить, это нереально. У нас больше нет ресурсов, — сказал волонтер Сергей Зосименко.

Сообщается, что больницы в Польше и Словакии согласились принять у себя маленьких пациентов и продолжить лечение. Но пока дети в возрасте от двух до 15 лет не могут попасть туда, потому что город фактически находится в осаде.

Чернигов находится примерно в 145 км к северо-востоку от Киева, на дороге к белорусской границе. Несколько дней назад он был окружен российскими войсками, которые обстреляли жилые районы, в том числе жилые дома, детский сад и рынок.

По словам Сергея Зосименко, два дня назад в 200 м от больницы разорвался снаряд — это была град-ракета. Он провел день, собирая строительные материалы для обустройства подвального бомбоубежища, а также подвозил лекарства из аптек и продукты питания.

Медиков и пациентов поддерживает дух сообщества: аптеки и другие магазины делают пожертвования на нужды больницы бесплатно. Но некоторые препараты уже в дефиците, особенно обезболивающие.

— Все устали, особенно медперсонал, последнюю неделю нормально не спят, всего два-три часа, — сказал Зосименко.

На врачей и медсестер ложится дополнительная нагрузка, потому что некоторые сотрудники остаются дома со своими семьями, что другие понимают.

Для тех, кто остался, пытаются улучшить условия в подвале, штукатурят стены, ремонтируют полы, освещение, поставили несколько кроватей.

— Я понимаю, что живу в самой замечательной стране мира. 40 млн человек, которым небезразличны люди, которых они не знают, — говорит волонтер.

Если Россия сможет получить контроль над нашей страной, то только одним способом: они должны убить все 40 млн человек, потому что в этой стране есть 40 млн человек, готовых защищать ее, уверен Сергей.