В онкологічному відділенні Чернігівської дитячої лікарні закінчуються знеболювальні препарати. Місто оточене російськими військами. Дороги до нього заміновані.

– Ми не знаємо, скільки у нас є часу. Ми насправді не знаємо, як тут вижити, це нереально. У нас більше немає ресурсів, – сказав волонтер Сергій Зосименко.

Повідомляється, що лікарні в Польщі та Словаччині погодилися прийняти у себе маленьких пацієнтів і продовжити лікування. Але поки що діти віком від двох до 15 років не можуть потрапити туди, тому що місто фактично перебуває в облозі.

Чернігів розміщений приблизно за 145 км на північний схід від Києва, на дорозі до білоруського кордону. Кілька днів тому він був оточений російськими військами, які обстріляли житлові райони, зокрема житлові будинки, дитячий садок і ринок.

За словами Сергія Зосименка, два дні тому за 200 м від лікарні розірвався снаряд – це була град-ракета. Він провів день, збираючи будівельні матеріали для облаштування підвального бомбосховища, а також підвозив ліки з аптек і продукти харчування.

Медиків і пацієнтів підтримує дух спільноти: аптеки та інші магазини роблять пожертвування на потреби лікарні безкоштовно. Але деякі препарати вже в дефіциті, особливо знеболювальні.

– Усі втомилися, особливо медперсонал, останній тиждень нормально не сплять, лише дві-три години, – сказав Зосименко.

На лікарів і медсестер лягає додаткове навантаження, тому що деякі співробітники залишаються вдома зі своїми сім’ями, що інші розуміють.

Для тих, хто залишився, намагаються поліпшити умови в підвалі, штукатурять стіни, ремонтують підлоги, освітлення, поставили кілька ліжок.

– Я розумію, що живу в накращій країні світу. 40 млн осіб, яким небайдужі люди, яких вони не знають, – каже волонтер.

Якщо Росія зможе отримати контроль над нашою країною, то тільки одним способом: вони повинні вбити всі 40 млн осіб, тому що в цій країні є 40 млн осіб, готових захищати її, впевнений Сергій.