Мальчики, которые занимаются спортом в раннем детстве, с меньшей вероятностью будут испытывать симптомы депрессии и тревоги, известные как эмоциональные расстройства. К такому выводу пришла психолог-педагог из Университета Монреаля в Канаде Мари-Жозе Харбек в результате проведенного исследования.

— Мы хотели выяснить долгосрочную взаимосвязь у детей школьного возраста между занятиями спортом и симптомами депрессии и тревоги. А также, как это работает у мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 12 лет, — объясняет ученая.

По ее словам, в наши дни есть немало свидетельств кризиса детской физической активности. Это в конечном итоге может иметь негативные последствия для психического и физического здоровья в будущем.

В ходе исследования были изучены навыки физической активности, о которых сообщили дети в возрасте 5 и 12 лет, и их родители. Также наблюдались симптомы эмоционального расстройства в возрасте от 6 до 10 лет, о которых сообщили учителя.

Было установлено, что пятилетние мальчики, которые никогда не занимались спортом, с большей вероятностью выглядели несчастными и уставшими, напуганными или обеспокоенными, им было трудно развлекаться, они много плакали.

В исследовании приняли участие 690 мальчиков и 748 девочек. Полученные данные были стратифицированы по полу, чтобы выявить любую значительную связь между физической активностью и эмоциональным дистрессом.

По словам исследователей, мальчики, которые занимаются спортом в дошкольных учреждениях, лучше развивают такие жизненные навыки, как проявление инициативы, участие в командной работе и практика самоконтроля, а также построение поддерживающих отношений со своими сверстниками и взрослыми тренерами и инструкторами.

Что же касается девочек, то на них риски депрессии, тревоги и защитные факторы действуют по-разному. Дело в том, что девочки чаще, чем мальчики, обращаются за помощью и рассказывают о своих переживаниях семье, друзьям или медицинским работникам. Психологическая поддержка со стороны этих социальных связей хорошо защищает их от дальнейшего вреда.