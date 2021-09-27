Хлопчики, які займаються спортом у ранньому дитинстві, менш схильні відчувати симптоми депресії та тривоги, відомі як емоційні розлади. Такого висновку дійшла психолог-педагог з Університету Монреаля в Канаді Марі-Жозе Харбек в результаті проведеного дослідження.

– Ми хотіли з’ясувати довгостроковий взаємозв’язок у дітей шкільного віку між заняттями спортом і симптомами депресії й тривоги. А також, як це працює у хлопчиків і дівчаток віком від 5 до 12 років, – пояснює вчена.

За її словами, в наші дні існує чимало свідчень кризи дитячої фізичної активності. Це в підсумку може мати негативні наслідки для їхнього психічного та фізичного здоров’я в майбутньому.

В ході дослідження були вивчені навички фізичної активності, про які повідомили діти 5 і 12 років та їхні батьки. Також спостерігалися симптоми емоційного розладу у віці від 6 до 10 років, про які повідомили вчителі.

Було встановлено, що п’ятирічні хлопчики, які ніколи не займалися спортом, з більшою ймовірністю виглядали нещасними і втомленими, наляканими або стурбованими, їм було важко розважатися, вони багато плакали.

У дослідженні взяли участь 690 хлопчиків і 748 дівчаток. Отримані дані були стратифіковані за статтю, щоб виявити будь-який значний зв’язок між фізичною активністю та емоційним дистресом.

За словами дослідників, хлопчики, які займаються спортом у дошкільних установах, краще розвивають такі життєві навички, як прояв ініціативи, участь у командній роботі й практика самоконтролю, а також побудова підтримуючих взаємин зі своїми однолітками і дорослими тренерами та інструкторами.

Що ж стосується дівчаток, то на них ризики депресії, тривоги і захисні фактори діють по-різному. Справа в тому, що дівчатка частіше, ніж хлопчики, звертаються по допомогу і розповідають про свої переживання сім’ї, друзям або медичним працівникам. Психологічна підтримка з боку цих соціальних зв’язків добре захищає їх від подальшої шкоди.