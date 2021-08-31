С 1 сентября дети снова вернутся в школу и будут жить по новому графику. Из-за посещения школы, кружков, секций, общения с друзьями и хобби у них могут возникнуть проблемы со сном. Желая все успеть, они будут жертвовать драгоценными минутами отдыха, что может отразиться на их здоровье, самочувствии и успеваемости.

Журналисты CNN разобрались, какие меры могут принять родители, чтобы обеспечить ребенку достаточное время для сна.

Как наладить сон ребенка

Не позволять спать на выходных

Дети могут пренебрегать часами сна в будни, зная, что отоспятся на выходных. Кроме того, более длительный сон на выходных влияет на общий режим ребенка. Поэтому не стоит позволять ему слишком долго валяться в постели на выходных. Оптимальный вариант — разрешить поспать лишний час, но не больше.

Пытаться уложить спать пораньше

В будни также можно пытаться уложить ребенка спать пораньше. Эти попытки зачастую могут быть тщетными, однако эффект все же может быть.

Быть примером

Родители должны сами подавать пример ребенку и ложиться спать вовремя. Если же дети видят, что родители отправили их спать, а сами продолжают бодрствовать, они также не будут спешить засыпать.

Спальня — только для сна

Нужно приучить ребенка к тому, что в спальне он только спит. Телевизор, игры и еда должны оставаться в других комнатах. Таким образом во время нахождения в спальне организм ребенка будет сам настраиваться на сон.

Установить режим релаксации

По вечерам можно практиковать семейную йогу, совместное прослушивание медитативной музыки и чтение книг. Это поможет настроить ребенка на сон.