З 1 вересня діти знову повернуться до школи та житимуть за новим графіком. Через відвідування школи, гуртки, секції, спілкування з друзями і хобі у них можуть виникнути проблеми зі сном. Бажаючи все встигнути, вони будуть нехтувати дорогоцінними хвилинами відпочинку, що може відобразитися на їхньому здоров’ї, самопочутті й успішності.

Журналісти CNN розібралися, які заходи можуть вжити батьки, щоб забезпечити дитині достатню кількість часу для сну.

Як налагодити сон дитини

Не дозволяти спати на вихідних

Діти можуть нехтувати годинами сну у будні, знаючи, що відіспляться на вихідних. Крім того, більш тривалий сон на вихідних впливає на загальний режим дитини. Тому не варто дозволяти їй занадто довго лежати у ліжку на вихідних. Оптимальний варіант – дозволити поспати зайву годину, але не більше.

Намагатися вкласти спати якомога раніше

У будні також можна намагатися вкласти дитину спати раніше. Ці спроби можуть бути марними, однак ефект все ж може бути.

Бути прикладом

Батьки мають бути прикладом для дитини і лягати спати вчасно. Якщо ж діти бачать, що батьки відправили їх спати, а самі продовжують бути бадьорими, вони також не поспішатимуть засинати.

Спальня – лише для сну

Потрібно привчити дитину до того, що у спальні вона лише спить. Телевізор, ігри і їжа повинні залишатися в інших кімнатах. Так під час перебування у спальні організм дитини буде сам налаштовуватися на сон.

Встановити режим релаксації

Вечорами можна практикувати сімейну йогу, спільне прослуховування медитативної музики і читання книг. Це допоможе налаштувати дитину на сон.