Бактериальный вагиноз: причины, симптомы и лечение

Бактериальный вагиноз является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний, которое поражает слизистую оболочку влагалища.

О причинах, симптомах, методах диагностики и лечения болезни рассказывает Фактам ICTV врач-гинеколог Ольга Роговец.

Что такое бактериальный вагиноз

— Это состояние, когда нарушается баланс микрофлоры влагалища: количество полезных бактерий существенно уменьшается, однако другие виды микроорганизмов начинают чрезмерно размножаться, — объясняет врач.

Симптомы:

Сейчас смотрят

вагинальные выделения, обычно белого или серого цвета со специфическим запахом, подобным рыбному;

дискомфорт или боль во время сексуального контакта;

неприятные ощущения во время мочеиспускания;

жжение и зуд влагалища.

— Если вы заметили такие симптомы, немедленно обратитесь к гинекологу. Самолечение может привести к рецидивам и другим осложнениям, — предостерегает Ольга Роговец.

Причины бактериального вагиноза

бактериальный дисбаланс;

новый сексуальный партнер;

использование гигиенических средств и контрацептивов с ароматическими компонентами;

прием лекарств и изменения на гормональном уровне;

табакокурение;

снижение иммунитета.

— В этих условиях организм становится более уязвимым к инфекциям. Кроме того, эти факторы могут взаимодействовать между собой, увеличивая риск развития бактериального вагиноза. Бессимптомная (вялотекущая) форма может перейти в хроническую. В этом случае бактериальный вагиноз становится фоновым процессом для более серьезных гинекологических заболеваний, — говорит врач.

Методы диагностики

Врачебный осмотр. Во время визита врач берет образец выделений для тестирования.

Измерение pH влагалища с помощью pH-бумажной полоски. Низкий уровень pH (обычно более 4,5) свидетельствует о бактериальном вагинозе.

Аминовый тест проводится с помощью гидроксида калия. При положительном результате резко усиливается специфический запах рыбы.

Микроскопия мазка для определения флоры. Только при наличии в мазке гарднереллы и/или других двух возбудителей (атопобитума и мобилюнкуса) можно поставить диагноз бактериальный вагиноз.

Цитологическое исследование для подтверждения роста условно-патогенной флоры и исключения онкологической патологии;

ПЦР и другие анализы при подозрении на специфическую инфекцию (хламидиоз, уреаплазмоз и т. д.).

Лечение бактериального вагиноза требует индивидуального подхода и комплексного плана действий. Его успех в значительной степени зависит от выявления причины заболевания.

Основные методы лечения бактериального вагиноза

Ликвидация источника инфекции. В основном вагиноз лечат антибиотиками, которые уничтожают вредные бактерии и восстанавливают нормальный баланс микрофлоры.

Контроль гормонального статуса. Нередко бактериальный вагиноз связан с гормональными изменениями.

Противомикробная терапия. Например, локального действия (вагинальные гель-мази, суппозитории) и системные антибиотики.

Пробиотики. Применение пробиотиков поможет восстановить полезную микрофлору влагалища.

Специальная интимная гигиена. Важно использовать нейтральные средства и избегать ароматизированных, которые нарушают бактериальный баланс.

Антигистаминные препараты для уменьшения дискомфорта и зуда.

Лечение вагиноза при беременности должно быть безопасным для матери и ребенка, поэтому врач должен оценить состояние женщины в этот период.

— В любом случае только квалифицированный специалист может назначить оптимальный курс лечения для каждого конкретного случая,- говорит доктор.

Что нельзя есть при бактериальном вагинозе

При вагинозе следует придерживаться специальной диеты, поскольку некоторые продукты могут способствовать дальнейшему размножению вредных бактерий.

Список продуктов:

сахар и продукты, содержащие сахар;

алкоголь;

сладости и газированные напитки;

молочные продукты с большим содержанием сахара (йогурты, творожки, десерты и т. д.);

продукты, богатые крахмалом;

арахис;

продукты с высоким содержанием глютена;

жирные блюда.