Бактериальный вагиноз: причины, симптомы и лечение

Бактериальный вагиноз является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний, которое поражает слизистую оболочку влагалища.
О причинах, симптомах, методах диагностики и лечения болезни рассказывает Фактам ICTV врач-гинеколог Ольга Роговец.
Что такое бактериальный вагиноз
— Это состояние, когда нарушается баланс микрофлоры влагалища: количество полезных бактерий существенно уменьшается, однако другие виды микроорганизмов начинают чрезмерно размножаться, — объясняет врач.
Симптомы:
- вагинальные выделения, обычно белого или серого цвета со специфическим запахом, подобным рыбному;
- дискомфорт или боль во время сексуального контакта;
- неприятные ощущения во время мочеиспускания;
- жжение и зуд влагалища.
— Если вы заметили такие симптомы, немедленно обратитесь к гинекологу. Самолечение может привести к рецидивам и другим осложнениям, — предостерегает Ольга Роговец.
Причины бактериального вагиноза
- бактериальный дисбаланс;
- новый сексуальный партнер;
- использование гигиенических средств и контрацептивов с ароматическими компонентами;
- прием лекарств и изменения на гормональном уровне;
- табакокурение;
- снижение иммунитета.
— В этих условиях организм становится более уязвимым к инфекциям. Кроме того, эти факторы могут взаимодействовать между собой, увеличивая риск развития бактериального вагиноза. Бессимптомная (вялотекущая) форма может перейти в хроническую. В этом случае бактериальный вагиноз становится фоновым процессом для более серьезных гинекологических заболеваний, — говорит врач.
Методы диагностики
Врачебный осмотр. Во время визита врач берет образец выделений для тестирования.
Измерение pH влагалища с помощью pH-бумажной полоски. Низкий уровень pH (обычно более 4,5) свидетельствует о бактериальном вагинозе.
Аминовый тест проводится с помощью гидроксида калия. При положительном результате резко усиливается специфический запах рыбы.
Микроскопия мазка для определения флоры. Только при наличии в мазке гарднереллы и/или других двух возбудителей (атопобитума и мобилюнкуса) можно поставить диагноз бактериальный вагиноз.
Цитологическое исследование для подтверждения роста условно-патогенной флоры и исключения онкологической патологии;
ПЦР и другие анализы при подозрении на специфическую инфекцию (хламидиоз, уреаплазмоз и т. д.).
Лечение бактериального вагиноза требует индивидуального подхода и комплексного плана действий. Его успех в значительной степени зависит от выявления причины заболевания.
Основные методы лечения бактериального вагиноза
Ликвидация источника инфекции. В основном вагиноз лечат антибиотиками, которые уничтожают вредные бактерии и восстанавливают нормальный баланс микрофлоры.
Контроль гормонального статуса. Нередко бактериальный вагиноз связан с гормональными изменениями.
Противомикробная терапия. Например, локального действия (вагинальные гель-мази, суппозитории) и системные антибиотики.
Пробиотики. Применение пробиотиков поможет восстановить полезную микрофлору влагалища.
Специальная интимная гигиена. Важно использовать нейтральные средства и избегать ароматизированных, которые нарушают бактериальный баланс.
Антигистаминные препараты для уменьшения дискомфорта и зуда.
Лечение вагиноза при беременности должно быть безопасным для матери и ребенка, поэтому врач должен оценить состояние женщины в этот период.
— В любом случае только квалифицированный специалист может назначить оптимальный курс лечения для каждого конкретного случая,- говорит доктор.
Что нельзя есть при бактериальном вагинозе
При вагинозе следует придерживаться специальной диеты, поскольку некоторые продукты могут способствовать дальнейшему размножению вредных бактерий.
Список продуктов:
- сахар и продукты, содержащие сахар;
- алкоголь;
- сладости и газированные напитки;
- молочные продукты с большим содержанием сахара (йогурты, творожки, десерты и т. д.);
- продукты, богатые крахмалом;
- арахис;
- продукты с высоким содержанием глютена;
- жирные блюда.
— Важно также избегать диет со значительным ограничением калорий или воды, поскольку это может ухудшать общее состояние организма и плохо влияет на иммунную систему, — добавляет специалист.