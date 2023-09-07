Трихомониаз — это коварная болезнь, одна из самых распространенных среди венерических. Человек может даже и не догадываться, что является ее носителем. О причинах появления трихомониаза, симптомах болезни и лечении рассказывает Фактам ICTV врач-гинеколог Ольга Роговец.

Что такое трихомониаз

Трихомониаз — распространенная инфекция, возбудителем которой является микроскопический организм Trichomonas vaginalis. Этот одноклеточный паразит может распространяться при половых контактах (включая вагинальный, оральный или анальный секс), а также бытовым путем (через влажные полотенца или инфицированное нижнее белье).

Симптомы трихомониаза

По словам врача, симптомы заболевания проявляются по-разному. При острой форме женщинам стоит обратить внимание на:

большое количество жидких пенистых выделений из влагалища часто с неприятным запахом. Они могут быть прозрачными, белыми, серыми, пенистыми, а при наличии другой сопутствующей инфекции (дрожжи, гонококки) желтыми или зелеными;

покраснение половых органов, жжение и зуд;

боль при мочеиспускании или сексе;

дискомфорт внизу живота.

Проявления острой формы трихомониаза у мужчин другие. Это прежде всего:

зуд или раздражение пениса;

мочеиспускание со слизью и жжением;

жжение после эякуляции;

выделения из пениса.

При хронической форме проявления трихомониаза едва заметны, женщины могут их даже проигнорировать. Мужчины вообще ни на что не жалуются, потому что симптомы хронического заболевания отсутствуют.

— Инкубационный период трихомониаза длится от 4 до 28 дней. Поэтому сексуальные партнеры, не имеющие никаких симптомов, распространяют инфекцию любым путем, — предостерегает врач.

Обострение симптомов происходит, когда падает иммунитет после ОРВИ, ковида или употребления острой, копченой, сладкой пищи или алкоголя, который вызывает брожение — пива, игристого вина.

Факторы риска

разные половые партнеры;

другие заболевания, передающиеся половым путем;

повторный трихомониаз;

незащищенный секс или разрыв презерватива.

Почему трихомониаз так опасен

Во-первых, потому что трихомониаз поражает нижние отделы половых путей. У женщин это вульва, влагалище, шейка матки и мочевой пузырь, у мужчин — уретра. Беременные, страдающие трихомониазом, подвергаются опасности преждевременных родов, рождения ребенка с низким весом и его заражения во время прохождения по родовым путям.

Во-вторых, трихомониаз связан не только с повышенным риском рака шейки матки или простаты, но и заражением вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает СПИД.

Лечение трихомониаза

Не надо тратить время на поиск способов спасения в интернете и прибегать к самолечению.

— Это может быть очень опасно. При подозрении на трихомониаз лучше найти специалиста и записаться на консультацию как можно раньше, — напоминает Ольга Роговец.

Ознакомившись с результатами анализов, врач установит диагноз и назначит схему лечения антипротозойными и другими препаратами. Причем с учетом индивидуальных особенностей пациента. К тому же даст полезные советы, как обезопасить себя от повторного инфицирования.

Например, чтобы полностью выздороветь, важно не только завершить курс лечения (даже в случае исчезновения симптомов), но и вылечить сексуального партнера. Ведь острая форма заболевания лечится гораздо проще, чем хроническая, да и еще с осложнениями. Стоит помнить также и о регулярных визитах к женскому или мужскому специалисту раз в полгода.