Трихомоніаз – ця підступна хвороба, одна з найпоширеніших серед венеричних. Людина може навіть і не здогадуватися, що є її носієм. Про причини появи трихомоніазу, симптоми захворювання та лікування розповідає Фактам ICTV лікарка-гінеколог Ольга Роговець.

Що таке трихомоніаз

Трихомоніаз – поширена інфекція, збудником якої є мікроскопічний організм Trichomonas vaginalis. Цей одноклітинний паразит може поширюватися під час статевих контактів (зокрема вагінальних, оральних або анальних), а також побутовим шляхом (через вологі рушники або інфіковану нижню білизну).

Симптоми трихомоніазу

За словами лікарки, симптоми захворювання проявляються по-різному. При гострій формі жінкам варто звернути увагу на:

чималу кількість рідких пінистих виділень з піхви часто з неприємним запахом. Вони можуть бути прозорими, білими, сірими, пінистими, а за наявності іншої супутньої інфекції (дріжджі, гонококи) жовтими або зеленими;

почервоніння статевих органів, печіння і свербіж;

біль під час сечовипускання або сексу;

дискомфорт внизу живота.

Прояви гострої форми трихомоніазу у чоловіків інші. Це насамперед:

свербіж або подразнення пеніса;

сечовипускання зі слизом та печінням;

печіння після еякуляції;

виділення з пеніса.

При хронічній формі прояви трихомоніазу ледь помітні, жінки можуть їх навіть проігнорувати. Чоловіки взагалі ні на що не скаржаться, тому що симптомів хронічного захворювання немає.

– Інкубаційний період трихомоніазу триває від 4 до 28 днів. Тому сексуальні партнери, які не мають жодних симптомів, поширюють інфекцію будь-яким шляхом, – застерігає лікарка.

Загострення симптомів відбувається, коли падає імунітет після ГРВІ, ковіду або вживання гострої, копченої, солодкої їжі чи алкоголю, який викликає бродіння – пива, ігристого вина.

Фактори ризику

різні статеві партнери;

інші захворювання, що передаються статевим шляхом;

повторний трихомоніаз;

незахищений секс або розрив презерватива.

Чому трихомоніаз такий небезпечний

По-перше, тому що трихомоніаз вражає нижні відділи статевих шляхів. У жінок це вульва, піхва, шийка матки і сечовий міхур, у чоловіків – уретра. Вагітні, які страждають на трихомоніаз, наражаються на небезпеку передчасних пологів, народження дитини з низькою вагою та її зараження під час проходження родовими шляхами.

По-друге, трихомоніаз пов’язаний не лише з підвищеним ризиком раку шийки матки або простати, а й зараженням вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), який викликає СНІД.

Лікування трихомоніазу

Не треба витрачати час на пошук способів порятунку в інтернеті та вдаватися до самолікування.

– Це може бути дуже небезпечно. При підозрі на трихомоніаз краще знайти фахівця та записатися на консультацію якомога раніше, – нагадує Ольга Роговець.

Ознайомившись з результатами аналізів, лікар встановить діагноз та призначить схему лікування антипротозойними й іншими препаратами з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта. До того ж дасть корисні поради, як убезпечити себе від повторного інфікування.

Наприклад, щоб повністю одужати, важливо не лише завершити курс лікування (навіть у разі зникнення симптомів), а й вилікувати сексуального партнера. Адже гостра форма захворювання лікується набагато простіше, ніж хронічна та й ще з ускладненнями. Також варто пам’ятати про регулярні візити до жіночого або чоловічого фахівця раз на пів року.