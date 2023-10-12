Бактеріальний вагіноз: причини, симптоми та лікування

Бактеріальний вагіноз є одним із найпоширеніших інфекційних захворювань, яке вражає слизову оболонку піхви.

Про причини, симптоми, методи діагностики та лікування недуги розповідає Фактам ICTV лікарка-гінеколог Ольга Роговець.

Що таке бактеріальний вагіноз

– Це стан, коли порушується баланс мікрофлори піхви: кількість корисних бактерій суттєво зменшується, проте інші види мікроорганізмів починають надмірно розмножуватися, – пояснює лікарка.

Симптоми:

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вагінальні виділення, зазвичай білого чи сірого кольору зі специфічним запахом, схожим до рибного;

дискомфорт чи біль під час сексуального контакту;

неприємні відчуття під час сечовипускання;

печіння та свербіж піхви.

– Якщо ви помітили такі симптоми, негайно зверніться до гінеколога. Самолікування може призвести до рецидивів та інших ускладнень, – застерігає Ольга Роговець.

Причини бактеріального вагінозу

бактеріальний дисбаланс;

новий сексуальний партнер;

використання гігієнічних засобів і контрацептивів з ароматичними компонентами;

прийом ліків та зміни на гормональному рівні;

тютюнопаління;

зниженння імунітету.

– За цих умов організм стає більш вразливим до інфекцій. Крім того, ці фактори можуть взаємодіяти між собою, збільшуючи ризик розвитку бактеріального вагінозу. Безсимптомна (уповільнена) форма може перейти в хронічну. У цьому випадку бактеріальний вагіноз стає фоновим процесом для серйозніших гінекологічних захворювань, – каже лікарка.

Методи діагностики

Лікарський огляд. Під час візиту лікар бере зразок виділень для тестування.

Вимірювання pH піхви за допомогою pH-паперової смужки. Низький рівень pH (зазвичай від 4,5) свідчить про бактеріальний вагіноз.

Аміновий тест проводиться за допомогою гідроксиду калію. При позитивному результаті різко посилюється специфічний запах риби.

Мікроскопія мазка для визначення флори. Лише за наявності в мазку гарднерели та /або інших двох збудників (атопобітуму та мобілюнкусу) можна поставити діагноз бактеріальний вагіноз.

Цитологічне дослідження для підтвердження зростання умовно-патогенної флори та виключення онкологічної патології;

ПЛР та інші аналізи – за підозри на специфічну інфекцію (хламідіоз, уреаплазмоз тощо).

Лікування бактеріального вагінозу потребує індивідуального підходу та комплексного плану дій. Його успіх значною мірою залежить від виявлення причини захворювання.

Основні методи лікування бактеріального вагінозу

Ліквідація джерела інфекції. Здебільшого вагіноз лікують антибіотиками, які знищують шкідливі бактерії та відновлюють нормальний баланс мікрофлори.

Контроль гормонального статусу. Нерідко бактеріальний вагіноз пов’язаний з гормональними змінами.

Протимікробна терапія. Наприклад, локальної дії (вагінальні гель-мазі, супозиторії) та системні антибіотики.

Пробіотики. Застосування пробіотиків допоможе відновити корисну мікрофлору піхви.

Спеціальна інтимна гігієна. Важливо використовувати нейтральні засоби та уникати ароматизованих, які порушують бактеріальний баланс.

Антигістамінні препарати для зменшення дискомфорту та свербежу.

Лікування вагінозу при вагітності повинно бути безпечним для матері та дитини, тому лікар має оцінити стан жінки у цей період.

– У будь-якому разі тільки кваліфікований фахівець може призначити оптимальний курс лікування для кожного конкретного випадку, – каже лікарка.

Що не можна їсти при бактеріальному вагінозі

При вагінозі варто дотримуватися спеціальної дієти, оскільки деякі продукти можуть сприяти подальшому розмноженню шкідливих бактерій.

Список продуктів:

цукор і продукти, що містять цукор;

алкоголь;

солодощі та газовані напої;

молочні продукти з великим вмістом цукру (йогурти, сирки, десерти тощо);

продукти, багаті на крохмаль;

арахіс;

продукти з високим вмістом глютену;

жирні страви.