Одним из мест, где боль может возникнуть, казалось бы, из ничего — является копчик.

Врач-невропатолог Инна Стойко рассказала Фактам ICTV о возможных причинах боли копчика, болезнях, о которых это может свидетельствовать, и дала рекомендации, как действовать, если вы чувствуете дискомфорт в зоне копчика.

Почему может болеть копчик

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Прежде всего, стоит отметить, что боль копчика не всегда является результатом ушиба или травмы. Эта область состоит из реберных костей, мышц и сухожилий, и может стать предметом разнообразных раздражителей.

— Боль в области копчика называется кокцигодиния, — рассказала врач.

Удлиненная или чрезмерная активность мышц в области копчика может вызвать боль или дискомфорт.

— Определенные движения, которые требуют большого усилия от мышц, например, подъем тяжестей или пребывание длительное время в неудобном положении, могут привести к боли, — добавляет специалист.

Изменения в позвоночнике, такие как остеохондроз, могут вызвать боль в копчике.

Некоторые дегенеративные заболевания, такие как остеоартрит или дегенерация диска, могут влиять на состояние копчика и вызывать боль.

О каких болезнях свидетельствует боль в копчике

Боль в копчике может быть симптомом различных болезней и состояний, требующих внимания и лечения.

— Боль в копчике может свидетельствовать о патологии кишечника, запорах, геморрое, опущении органов малого таза, поражении нервов в области крестца и копчика, кисте или нагноении копчика, — говорит невропатолог.

Также боль копчика может свидетельствовать о фибромиалгии.

Эта болезнь сопровождается хроническими болями в разных частях тела, включая копчик.

Еще боль в копчике может быть симптомом некоторых сердечно-сосудистых проблем, таких как стенокардия.

Что делать, если болит копчик, но удара не было

Если вы чувствуете боль в копчике, но уверены, что не имели никаких травматических событий, прежде всего, следует обратиться к врачу.

Врач проведет необходимое обследование, соберет анамнез и сможет определить причину боли.

— При болях в области копчика, анального отверстия необходимо сделать обследование: рентгенография пояснично-крестцового отдела и копчика в двух проекциях, МРТ копчика и пояснично-крестцового отдела, КТ, при необходимости ректороманоскопия, УЗИ органов малого таза, — подчеркивает врач.

В зависимости от диагноза, врач предоставит индивидуальные рекомендации по лечению и реабилитации.

Когда болит копчик, стоит ограничить физическую активность, чтобы уменьшить напряжение мышц.

Можно приложить холод на область боли для ее ослабления. Однако стоит быть осторожным, чтобы не переохладить мышцы и кости.

Обратите внимание на позу во время сидения и стояния, чтобы избежать дополнительной нагрузки на копчик.

— Спросите у врача, какие упражнения лучше выполнять именно вам для укрепления мышц и дополнительной растяжки, чтобы улучшить гибкость, — говорит эксперт.

В общем, боль в копчике — это симптом, который не следует игнорировать.

Как только вы почувствовали дискомфорт в этой области, важно быстро обращаться к специалисту для диагностики и лечения, чтобы избежать дальнейших осложнений.