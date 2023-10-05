Одним з місць, де біль може виникнути, здавалося б, з нічого – є куприк.

Лікар-невропатолог Інна Стойко розповіла Фактам ICTV про можливі причини болю куприка, хвороби, про які це може свідчити, і надала рекомендації, як діяти, якщо ви відчуваєте дискомфорт в зоні куприка.

Чому може боліти куприк

Зараз дивляться

Перш за все, варто відзначити, що біль куприка не завжди є результатом удару чи травми. Ця область складається з реберних кісток, м’язів і сухожиль, і може стати предметом різноманітних подразників.

– Біль в області куприка називається кокцигодинія, – розповіла лікар.

Подовжена або надмірна активність м’язів в області куприка може спричинити біль або дискомфорт.

– Певні рухи, які вимагають великого зусилля від м’язів, наприклад, підйом важких предметів або перебування тривалий час у незручному положенні, можуть призвести до болю, – додає фахівець.

Зміни в хребеті, як-от остеохондроз, можуть викликати біль у куприку.

Деякі дегенеративні захворювання, як-от остеоартрит або дегенерація диску, можуть впливати на стан куприка та викликати біль.

Про які хвороби свідчить біль у куприку

Біль у куприку може бути симптомом різних хвороб і станів, які потребують уваги та лікування.

– Біль у куприку може свідчити про патологію кишківника, закрепи, геморой, опущення органів малого тазу, враження нервів у ділянці крижів і куприка, кісту або нагноєння куприка, – каже невропатолог.

Також біль у куприку може свідчити про фіброміалгію.

Ця хвороба супроводжується хронічними болями у різних частинах тіла, включно з куприком.

Ще біль у куприку може бути симптомом деяких серцево-судинних проблем, як-от стенокардія.

Що робити, якщо болить куприк, але удару не було

Якщо ви відчуваєте біль у куприку, але впевнені, що не мали жодних травматичних подій, перш за все, слід звернутися до лікаря.

Лікар проведе необхідне обстеження, збере анамнез і зможе визначити причину болю.

– При болях в ділянці куприка, анального отвору необхідно зробити обстеження: рентгенографія попереково-крижового відділу і куприка в двох проєкціях, МРт куприка і попереково-крижового відділу, КТ, за необхідності ректороманоскопія, УЗД органів малого тазу, – підкреслює лікар.

Залежно від діагнозу, лікар надасть індивідуальні рекомендації щодо лікування і реабілітації.

Коли болить куприк, варто обмежити фізичну активність, щоб зменшити напругу м’язів.

Можна прикласти холод на область болю для його послаблення. Проте варто бути обережним, щоб не переохолодити м’язи та кістки.

Зверніть увагу на позу під час сидіння і стояння, щоб уникнути додаткового навантаження на куприк.

– Запитайте у лікаря, які вправи краще виконувати саме вам для укріплення м’язів і додаткової розтяжки, щоб поліпшити гнучкість, – каже експерт.

Загалом, біль у куприку – це симптом, який не слід ігнорувати.

Щойно ви відчули дискомфорт у цій області, важливо швидко звертатися до фахівця для діагностики та лікування, щоб уникнути подальших ускладнень.