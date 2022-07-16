Поджелудочная железа – это жизненно важный и одновременно очень чувствительный орган. Она находится позади желудка на задней стенке брюшной полости, на уровне нижних грудных и верхних поясничных позвонков.

Поджелудочная железа выполняет две основные функции для нашего организма – это продукция пищеварительных ферментов, которые помогают переваривать пищу и продукция гормонов для обеспечения нормального обмена глюкозы.

Что можно есть, если болит поджелудочная Фактам ICTV рассказали глава Волынской областной ассоциации гастроэнтерологов Украины Наталья Ващилина и диетолог Людмила Рыбак.

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— Причинами возникновения болезней поджелудочной железы бывают: воспаление соседних органов, таких как желчный пузырь и его каналы, желудок и двенадцатиперстная кишка. Наследственность, инфекционное поражение вирусами, бактериями, застой желчи и неправильное питание, а также вредные привычки. Особенно негативно на поджелудочную железу влияет алкоголь, – рассказывает Наталья Ващилина.

И если поджелудочная железа все чаще напоминает о себе болями в верхней части живота, тошнотой, а еще хуже – повышением температуры – здесь следует обращаться к врачу, чтобы не возникло обострение панкреатита – воспаления поджелудочной железы. Ведь сбой работы поджелудочной дестабилизирует работу всего организма.

Боли при дисфункции поджелудочной могут быть постоянными или резкими спазматическими. Особенно они напоминают о проблеме после употребления жирной, жареной, острой пищи, потребления алкоголя.

– Раньше пациентам, если болит поджелудочная, советовали голодание на несколько дней. Но диетологи советуют просто сбалансированное питание. Притом, если боли острые – то не употреблять пищу нужно только один день, пить только негазированную минеральную воду. А дальше придерживаться диеты, – советует диетолог Людмила Рыбак.

Первое, что нужно сделать – это забыть об алкоголе и курении. Диета предполагает частый прием пищи, но маленькими порциями с уменьшением содержания жира.

Продукты, которые не любит поджелудочная железа:

колбаса и сосиски (эти продукты, как правило, содержат много жиров, а также пищевых красителей, которые губительно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта в целом и поджелудочной в частности. Частое потребление этой группы продуктов может привести к чрезмерному весу и, как следствие, к развитию панкреатита);

полуфабрикаты (они преимущественно богаты трансжирами, с которыми плохо справляется желудочно-кишечный тракт даже самого здорового человека);

выпечка и кондитерские изделия (там много сахара и жиров не только растительных, но и животных, различные добавки и эмульгаторы, которые могут привести к развитию серьезных патологий).

Из рациона следует исключить следующие продукты:

алкоголь – разрушает клетки поджелудочной железы;

бобовые (горох, фасоль) – вызывают вздутие и метеоризм;

жирные сорта мяса и рыбы – свинина, сало, гусь, утка, баранина, семга, скумбрия, лосось перегружают поджелудочную железу;

жирные молочные продукты – вызывают процессы брожения в пищеварительной системе;

животные жиры – сложно перевариваются, могут вызвать рвоту;

сладости – раздражают поджелудочную железу, вызывают брожение;

овощи с грубой клетчаткой – белокочанная капуста, перец, баклажаны провоцируют вздутие;

острые соусы, пряности, соленья и маринады – раздражают поджелудочную;

грибы – тяжело перевариваются;

свежий хлеб и сдоба – провоцируют брожение и вздутие.

Но на самом деле есть множество продуктов, которые есть можно – главное – не переедать:

овощи – свекла, брокколи, картофель, сельдерей, авокадо, морковь, кабачки, брюссельская капуста, огурцы, тыква;

нежирные сорта мяса – куриная грудка, индейка, телятина;

рыба – минтай, хек, щепа, судак, окунь.

некоторые крупы – пшеничная, рисовая, овсяная, кукурузная.

картофель и макаронные изделия;

печеные груши и яблоки;

хлеб – разрешается в виде ржаных сухариков;

нежирные молочные продукты – 1% сыр, кефир, простокваша, легкие сыры (эти продукты рекомендуется употреблять редко).