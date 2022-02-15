15 февраля 2022, 15:08 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Муссовый десерт станет интересным дополнением к любому столу. Пирожные, приготовленные по рецепту эксперта реалити На ножах (Новый канал) Алекса Якутова, получаются нежными и воздушными. Ингредиенты для мусса Сливки 30% – 75 г

Желток 1 яйца

Сахар – 20 г

Молочный или белый шоколад – 100 г

Сливки для взбивания 30% – 200 г

Желатин – 10 г (+90 мл воды, чтобы замочить желатин) Ингредиенты для желе Пюре малины – 350 г

Мед – 150 г

Желатин – 15 г (+120 мл, чтобы замочить желатин)

Шампанское – 200 г Ингредиенты для глазури Вода – 150 мл

Сахар – 300 г

Глюкоза – 300 г

Белый шоколад – 300 г

Желатин – 30 г (+180 мл воды, чтобы замочить желатин)

Сгущенка – 200 г

Пищевой краситель Читайте также: Нежный и ароматный десерт. Как приготовить цитрусовое печенье Приготовление Желе В желатин добавьте 90 мл прохладной воды. Оставьте, чтобы он набух.

Нагрейте пюре и мед до 80 градусов. Добавьте набухший желатин и размешайте. Влейте шампанское. Отставьте. Глазурь Замочите желатин. Параллельно нагрейте воду (150 мл) с сахаром и глюкозой почти до кипения. Горячая вода нужна, чтобы сахар растаял. Смешайте в отдельной емкости сгущенку, белый шоколад и разбухший желатин. И влейте сюда воду с сахаром и глюкозой.

Осторожно перебейте смесь блендером, чтобы не было пузырьков. Добавьте пищевой краситель, накройте пищевой пленкой и отставьте на несколько часов.

Перед использованием растопите глазурь в микроволновке. Снова перебейте блендером, чтобы не было пузырьков. Рабочая температура – 30 градусов. Мусс Нагрейте сливки. Замочите желатин в воде.

Желток с сахаром соедините в отдельной емкости. Вылейте туда 100 мл теплой воды. Важно, чтобы температура была не выше 70 градусов, чтобы желток не свернулся (потому что получится омлет). Пока все горячее, добавьте в смесь размоченный желатин и растопленный шоколад. Все перемешайте.

Отдельно взбейте 200 мл сливок. Добавьте в предыдущие ингредиенты.

В форму в виде сердца положите половину мусса и дайте застыть в холодильнике. Затем сверху – слой желе, и снова в холод. Сверху – вторая половина мусса.

Когда десерт застынет, полейте его растопленной в микроволновке глазурью.

Источник Новый канал

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