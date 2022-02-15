Муссовый десерт станет интересным дополнением к любому столу.
Пирожные, приготовленные по рецепту эксперта реалити На ножах (Новый канал) Алекса Якутова, получаются нежными и воздушными.
Ингредиенты для мусса
- Сливки 30% – 75 г
- Желток 1 яйца
- Сахар – 20 г
- Молочный или белый шоколад – 100 г
- Сливки для взбивания 30% – 200 г
- Желатин – 10 г (+90 мл воды, чтобы замочить желатин)
Ингредиенты для желе
- Пюре малины – 350 г
- Мед – 150 г
- Желатин – 15 г (+120 мл, чтобы замочить желатин)
- Шампанское – 200 г
Ингредиенты для глазури
- Вода – 150 мл
- Сахар – 300 г
- Глюкоза – 300 г
- Белый шоколад – 300 г
- Желатин – 30 г (+180 мл воды, чтобы замочить желатин)
- Сгущенка – 200 г
- Пищевой краситель
Приготовление
Желе
- В желатин добавьте 90 мл прохладной воды. Оставьте, чтобы он набух.
- Нагрейте пюре и мед до 80 градусов. Добавьте набухший желатин и размешайте. Влейте шампанское. Отставьте.
Глазурь
- Замочите желатин. Параллельно нагрейте воду (150 мл) с сахаром и глюкозой почти до кипения. Горячая вода нужна, чтобы сахар растаял. Смешайте в отдельной емкости сгущенку, белый шоколад и разбухший желатин. И влейте сюда воду с сахаром и глюкозой.
- Осторожно перебейте смесь блендером, чтобы не было пузырьков. Добавьте пищевой краситель, накройте пищевой пленкой и отставьте на несколько часов.
- Перед использованием растопите глазурь в микроволновке. Снова перебейте блендером, чтобы не было пузырьков. Рабочая температура – 30 градусов.
Мусс
- Нагрейте сливки. Замочите желатин в воде.
- Желток с сахаром соедините в отдельной емкости. Вылейте туда 100 мл теплой воды. Важно, чтобы температура была не выше 70 градусов, чтобы желток не свернулся (потому что получится омлет). Пока все горячее, добавьте в смесь размоченный желатин и растопленный шоколад. Все перемешайте.
- Отдельно взбейте 200 мл сливок. Добавьте в предыдущие ингредиенты.
- В форму в виде сердца положите половину мусса и дайте застыть в холодильнике. Затем сверху – слой желе, и снова в холод. Сверху – вторая половина мусса.
- Когда десерт застынет, полейте его растопленной в микроволновке глазурью.