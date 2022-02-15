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Еда

Легкий и нежный. Как приготовить муссовый десерт

15 февраля 2022, 15:08
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Легкий и нежный. Как приготовить муссовый десерт
Источник: Новый канал

Муссовый десерт станет интересным дополнением к любому столу.

Пирожные, приготовленные по рецепту эксперта реалити На ножах (Новый канал) Алекса Якутова, получаются нежными и воздушными.

Алекс Якутов

Ингредиенты для мусса

  • Сливки 30% – 75 г
  • Желток 1 яйца
  • Сахар – 20 г
  • Молочный или белый шоколад – 100 г
  • Сливки для взбивания 30% – 200 г
  • Желатин – 10 г (+90 мл воды, чтобы замочить желатин)

Ингредиенты для желе

  • Пюре малины – 350 г
  • Мед – 150 г
  • Желатин – 15 г (+120 мл, чтобы замочить желатин)
  • Шампанское – 200 г

Ингредиенты для глазури

  • Вода – 150 мл
  • Сахар – 300 г
  • Глюкоза – 300 г
  • Белый шоколад – 300 г
  • Желатин – 30 г (+180 мл воды, чтобы замочить желатин)
  • Сгущенка – 200 г
  • Пищевой краситель
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Приготовление

Желе

  • В желатин добавьте 90 мл прохладной воды. Оставьте, чтобы он набух.
  • Нагрейте пюре и мед до 80 градусов. Добавьте набухший желатин и размешайте. Влейте шампанское. Отставьте.

Глазурь

  • Замочите желатин. Параллельно нагрейте воду (150 мл) с сахаром и глюкозой почти до кипения. Горячая вода нужна, чтобы сахар растаял. Смешайте в отдельной емкости сгущенку, белый шоколад и разбухший желатин. И влейте сюда воду с сахаром и глюкозой.
  • Осторожно перебейте смесь блендером, чтобы не было пузырьков. Добавьте пищевой краситель, накройте пищевой пленкой и отставьте на несколько часов.
  • Перед использованием растопите глазурь в микроволновке. Снова перебейте блендером, чтобы не было пузырьков. Рабочая температура – 30 градусов.

Мусс

  • Нагрейте сливки. Замочите желатин в воде.
  • Желток с сахаром соедините в отдельной емкости. Вылейте туда 100 мл теплой воды. Важно, чтобы температура была не выше 70 градусов, чтобы желток не свернулся (потому что получится омлет). Пока все горячее, добавьте в смесь размоченный желатин и растопленный шоколад. Все перемешайте.
  • Отдельно взбейте 200 мл сливок. Добавьте в предыдущие ингредиенты.
  • В форму в виде сердца положите половину мусса и дайте застыть в холодильнике. Затем сверху – слой желе, и снова в холод. Сверху – вторая половина мусса.
  • Когда десерт застынет, полейте его растопленной в микроволновке глазурью.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Солодощі
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