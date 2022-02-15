15 Лютого 2022, 15:08 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Мусовий десерт буде цікавим доповненням до будь-якого столу. Тістечка, приготовані за рецептом експерта реаліті На ножах (Новий канал) Алекса Якутова, виходять ніжними та легкими. Інгредієнти для мусу Вершки 30% – 75 г

Жовток 1 яйця

Цукор – 20 г

Молочний або білий шоколад – 100 г

Вершки для збивання 30% – 200 г

Желатин – 10 г (+90 мл води, щоб замочити желатин) Інгредієнти для желе Пюре малини – 350 г

Мед – 150 г

Желатин – 15 г (+120 мл, щоб замочити желатин)

Шампанське – 200 г Інгредієнти для глазурі Вода – 150 мл

Цукор – 300 г

Глюкоза – 300 г

Білий шоколад – 300 г

Желатин – 30 г (+180 мл води, щоб замочити желатин)

Згущене молоко – 200 г

Харчовий барвник Читайте також: Ніжний та ароматний десерт. Як приготувати цитрусове печиво Приготування Желе У желатин додайте 90 мл холодної води. Залиште, щоб він набряк.

Нагрійте пюре та мед до 80 градусів. Додайте набряклий желатин та розмішайте. Влийте шампанське. Відставте. Глазур Замочіть желатин. Водночас нагрійте воду (150 мл) з цукром та глюкозою майже до кипіння. Гаряча вода потрібна, аби цукор розтанув. Змішайте в окремій ємності згущене молоко, білий шоколад та розбухлий желатин. І влийте сюди воду с цукром та глюкозою.

Обережно перебийте суміш блендером, щоб не було пухирців. Додайте харчовий барвник, накрийте харчовою плівкою і відставте на кілька годин.

Перед використанням розтопіть глазур у мікрохвильовці. Знову перебийте блендером, щоб не було пухирців. Робоча температура – 30 градусів. Мус Нагрійте вершки. Замочіть желатин у воді.

Жовток з цукром з’єднайте в окремій ємності. Вилийте туди 100 мл теплої води. Важливо, щоб температура була не вищою за 70 градусів, щоб жовток не згорнувся (бо тоді вийде омлет). Доки все гаряче, додайте в суміш розмочений желатин і розтоплений шоколад. Все перемішайте.

Окремо збийте 200 мл вершків. Додайте до попередніх інгредієнтів.

У форму у вигляді серця покладіть половину мусу і дайте застигнути в холодильнику. Потім зверху – шар желе, і знову в холод. Зверху – другу половину мусу.

Коли десерт застигне, полийте його розтопленою в мікрохвильовці глазур’ю.

Джерело Новий канал

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