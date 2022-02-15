Мусовий десерт буде цікавим доповненням до будь-якого столу.
Тістечка, приготовані за рецептом експерта реаліті На ножах (Новий канал) Алекса Якутова, виходять ніжними та легкими.
Інгредієнти для мусу
- Вершки 30% – 75 г
- Жовток 1 яйця
- Цукор – 20 г
- Молочний або білий шоколад – 100 г
- Вершки для збивання 30% – 200 г
- Желатин – 10 г (+90 мл води, щоб замочити желатин)
Інгредієнти для желе
- Пюре малини – 350 г
- Мед – 150 г
- Желатин – 15 г (+120 мл, щоб замочити желатин)
- Шампанське – 200 г
Інгредієнти для глазурі
- Вода – 150 мл
- Цукор – 300 г
- Глюкоза – 300 г
- Білий шоколад – 300 г
- Желатин – 30 г (+180 мл води, щоб замочити желатин)
- Згущене молоко – 200 г
- Харчовий барвник
Приготування
Желе
- У желатин додайте 90 мл холодної води. Залиште, щоб він набряк.
- Нагрійте пюре та мед до 80 градусів. Додайте набряклий желатин та розмішайте. Влийте шампанське. Відставте.
Глазур
- Замочіть желатин. Водночас нагрійте воду (150 мл) з цукром та глюкозою майже до кипіння. Гаряча вода потрібна, аби цукор розтанув. Змішайте в окремій ємності згущене молоко, білий шоколад та розбухлий желатин. І влийте сюди воду с цукром та глюкозою.
- Обережно перебийте суміш блендером, щоб не було пухирців. Додайте харчовий барвник, накрийте харчовою плівкою і відставте на кілька годин.
- Перед використанням розтопіть глазур у мікрохвильовці. Знову перебийте блендером, щоб не було пухирців. Робоча температура – 30 градусів.
Мус
- Нагрійте вершки. Замочіть желатин у воді.
- Жовток з цукром з’єднайте в окремій ємності. Вилийте туди 100 мл теплої води. Важливо, щоб температура була не вищою за 70 градусів, щоб жовток не згорнувся (бо тоді вийде омлет). Доки все гаряче, додайте в суміш розмочений желатин і розтоплений шоколад. Все перемішайте.
- Окремо збийте 200 мл вершків. Додайте до попередніх інгредієнтів.
- У форму у вигляді серця покладіть половину мусу і дайте застигнути в холодильнику. Потім зверху – шар желе, і знову в холод. Зверху – другу половину мусу.
- Коли десерт застигне, полийте його розтопленою в мікрохвильовці глазур’ю.