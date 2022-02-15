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Їжа

Легкий та ніжний. Як приготувати мусовий десерт

15 Лютого 2022, 15:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Легкий та ніжний. Як приготувати мусовий десерт
Джерело: Новий канал

Мусовий десерт буде цікавим доповненням до будь-якого столу.

Тістечка, приготовані за рецептом експерта реаліті На ножах (Новий канал) Алекса Якутова, виходять ніжними та легкими.

Алекс Якутов

Інгредієнти для мусу

  • Вершки 30% – 75 г
  • Жовток 1 яйця
  • Цукор – 20 г
  • Молочний або білий шоколад – 100 г
  • Вершки для збивання 30% – 200 г
  • Желатин – 10 г (+90 мл води, щоб замочити желатин)

Інгредієнти для желе

  • Пюре малини – 350 г
  • Мед – 150 г
  • Желатин – 15 г (+120 мл, щоб замочити желатин)
  • Шампанське – 200 г

Інгредієнти для глазурі

  • Вода – 150 мл
  • Цукор – 300 г
  • Глюкоза – 300 г
  • Білий шоколад – 300 г
  • Желатин – 30 г (+180 мл води, щоб замочити желатин)
  • Згущене молоко – 200 г
  • Харчовий барвник
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Приготування

Желе

  • У желатин додайте 90 мл холодної води. Залиште, щоб він набряк.
  • Нагрійте пюре та мед до 80 градусів. Додайте набряклий желатин та розмішайте. Влийте шампанське. Відставте.

Глазур

  • Замочіть желатин. Водночас нагрійте воду (150 мл) з цукром та глюкозою майже до кипіння. Гаряча вода потрібна, аби цукор розтанув. Змішайте в окремій ємності згущене молоко, білий шоколад та розбухлий желатин. І влийте сюди воду с цукром та глюкозою.
  • Обережно перебийте суміш блендером, щоб не було пухирців. Додайте харчовий барвник, накрийте харчовою плівкою і відставте на кілька годин.
  • Перед використанням розтопіть глазур у мікрохвильовці. Знову перебийте блендером, щоб не було пухирців. Робоча температура – 30 градусів.

Мус

  • Нагрійте вершки. Замочіть желатин у воді.
  • Жовток з цукром з’єднайте в окремій ємності. Вилийте туди 100 мл теплої води. Важливо, щоб температура була не вищою за 70 градусів, щоб жовток не згорнувся (бо тоді вийде омлет). Доки все гаряче, додайте в суміш розмочений желатин і розтоплений шоколад. Все перемішайте.
  • Окремо збийте 200 мл вершків. Додайте до попередніх інгредієнтів.
  • У форму у вигляді серця покладіть половину мусу і дайте застигнути в холодильнику. Потім зверху – шар желе, і знову в холод. Зверху – другу половину мусу.
  • Коли десерт застигне, полийте його розтопленою в мікрохвильовці глазур’ю.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Солодощі
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