Підшлункова залоза – це життєво важливий і водночас дуже чутливий орган. Вона знаходиться позаду шлунка на задній стінці черевної порожнини, на рівні нижніх грудних і верхніх поперекових хребців.

Підшлункова залоза виконує дві основні функції для нашого організму – це продукція травних ферментів, які допомагають перетравлювати їжу та продукція гормонів для забезпечення нормального обміну глюкози. Що можна їсти, якщо болить підшлункова Фактам ICTV розповіли голова Волинської обласної асоціації гастроентерологів України Наталія Ващиліна та дієтологиня Людмила Рибак.

– Причинами виникнення хвороб підшлункової залози бувають: запалення сусідніх органів, таких як жовчний міхур і його канали, шлунок і дванадцятипала кишка. А ще спадковість, інфекційне ураження вірусами, бактеріями, застій жовчі і неправильне харчування, а також шкідливі звички. Особливо негативно на підшлункову залозу впливає алкоголь, – розповідає Наталія Ващиліна.

І якщо підшлункова залоза все частіше нагадує про себе болями у верхній частині живота, нудотою, а ще гірше – підвищенням температури – тут варто звертатися до лікаря, аби не виникло загострення панкреатиту – запалення підшлункової залози. Адже збій роботи підшлункової дестабілізує роботу всього організму.

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Болі при дисфункції підшлункової можуть бути постійними або ж різкими спазматичними. Особливо вони нагадують про проблему після вживання жирної, смаженої, гострої їжі, споживання алкоголю.

– Раніше пацієнтам, якщо болить підшлункова, радили голодування на декілька днів. Та дієтологи радять просто збалансоване харчування. При тому, якщо болі гострі – то не вживати їжу треба лише один день, пити лише негазовану мінеральну воду. А далі дотримуватися дієти, – радить дієтологиня Людмила Рибак.

Найперше, що треба зробити – це забути про алкоголь та куріння. Дієта передбачає частий прийом їжі, але маленькими порціями зі зменшенням вмісту жиру.

Продукти , які не любить підшлункова залоза:

ковбаса та сосиски (ці продукти, як правило, містять багато жирів, а також харчових барвників, які згубно впливають на стан шлунково-кишкового тракту в цілому та підшлункової зокрема. Часте споживання цієї групи продуктів може призвести до надмірної ваги і, як наслідок, до розвитку панкреатиту);

напівфабрикати (вони переважно багаті на трансжири, з якими погано справляється шлунково-кишковий тракт навіть самої здорової людини);

випічка та кондитерські вироби (там багато цукру та жирів не лише рослинних, а й тваринних, різні добавки та емульгатори, які можуть призвести до розвитку серйозних патологій).

З раціону варто виключити такі продукти:

алкоголь – руйнує клітини підшлункової залози;

бобові (горох, квасоля) – викликають здуття й метеоризм;

жирні сорти м’яса та риби – свинина, сало, гусак, качка, баранина, сьомга, скумбрія, лосось перевантажують підшлункову залозу;

жирні молочні продукти – викликають процеси бродіння у травній системі;

тваринні жири – складно перетравлюються, можуть викликати блювоту;

солодощі – дратують підшлункову залозу, викликають бродіння;

овочі з грубою клітковиною – білокачанна капуста, перець, баклажани провокують здуття;

гострі соуси, прянощі, соління й маринади – дратують підшлункову;

гриби – важко перетравлюються;

свіжий хліб та здоба – провокують бродіння та здуття.

Та насправді, є безліч продуктів, які їсти можна – головне – не переїдати:

овочі – буряк, броколі, картопля, селера, авокадо, морква, кабачки, брюсельська капуста, огірки, гарбуз;

нежирні сорти м’яса – куряча грудка, індичка, телятина;

риба – минтай, хек, тріска, судак, окунь.

деякі крупи – пшенична, рисова, вівсяна, кукурудзяна.

картопля та макаронні вироби;

печені груші і яблука;

хліб – дозволяється у вигляді житніх сухариків;

нежирні молочні продукти – 1%-ий сир, кефір, кисле молоко, легкі сири (ці продукти рекомендується вживати рідко).