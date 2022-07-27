Поджелудочная железа – очень нежный орган, не любящий особого вмешательства, даже оперативного, то есть во время операций лучше его не трогать.

Ведь и минимальное контактное касание может вызвать воспалительный процесс. Что делать, если болит поджелудочная, Фактам ICTV рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Волынской областной клинической больницы Наталья Ващилина.

— Если раньше, например, дробили камни в желчном пузыре, можно было даже вызвать острый панкреатит, который чрезвычайно опасен. И простое касание руками, инструментами поджелудочной железы может вызвать воспалительный процесс. У нас, к сожалению, были такие случаи, когда дробили камни, а вызвали приступ острого панкреатита, — отметила врач.

Вообще панкреатит имеет остро выраженный болевой синдром. Это влияет на работу всего желудочно-кишечного тракта, потому что это орган, который выделяет ферменты, помогающие пищеварению, особенно жиров, потому что там есть липаза, благодаря которой, а еще жирным кислотам, в двенадцатиперстной кишке жиры начинают расщепляться.

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Боль ощущается в верхней части живота, которая может возникнуть после приема пищи. Как правило, боль отдает в спину или является опоясывающей, как будто ремень сжимает человеку верхнюю половину живота. Боль может отдавать в грудную клетку, и даже может походить на приступ острого инфаркта миокарда, стенокардии.

Чувствуется вздутие, у больного постоянная тошнота, рвота, причем частая, а облегчения от этого нет. В отличие от рвоты при заболевании желудка.

Все эти симптомы человек может чувствовать, когда просто идет обострение панкреатита. Кроме того, у человека наблюдается большое количество кала серого цвета. Поскольку идет нарушение обмена желчи, то кал очень жирный и плохо смывается – так еще можно распознать заболевание поджелудочной железы.

Острые панкреатиты на 90% провоцирует алкоголь. Это панкронекроз – самое тяжелое и опасное заболевание поджелудочной железы. Врач говорит, что к сожалению, в большинстве случаев люди с таким диагнозом умирают, часто пациентов не успевают даже довезти в больницу.

– А хронические панкреатиты дают периодические обострения. И в будущем это вызывает нарушение внешнесекреторной и внутрисекреторной недостаточности поджелудочной железы, — отмечает Наталья Ващилина.

Внешнесекреторная недостаточность проявляется вздутием живота и поносами. Это может быть при поражениях тонкой или двенадцатиперстной кишки, при продолжительном сахарном диабете. То есть со временем возникают изменения в поджелудочной железе, которые приводят к внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы.

И лечить это надо ферментными препаратами, чтобы помочь поджелудочной ввести определенное количество липазы, это и есть заместительная терапия ферментами. Но если у человека действительно панкреатит, количество действующего вещества фермента должно быть достаточным, не менее 25 тыс. липаз на основной прием пищи.

Если человек переел или есть какие-то нарушения в диете, или же употреблял много алкоголя и болит поджелудочная – это не признаки панкреатита вообще. Это просто поджелудочная реагирует на то или иное нарушение в привычном рационе. Это не заболевание, хотя и реагирует болью.

– Поэтому, чтобы снять спазмы, следует принять просто обезболивающее, и желательно, еще и ферментные препараты, чтобы просто погасить боль. Этого хватит, – говорит врач.

Но если боли становятся все чаще — нужно немедленно идти к врачу и обязательно провести обследование. Прежде всего нужно сделать УЗИ, сдать анализы. Это общий анализ крови, печеночные пробы, панкреатическая амилаза (показатель повреждения поджелудочной), фекальная эластаза – это стандартные анализы при диагностике хронического панкреатита.

Только благодаря этому врач сможет точно установить диагноз и назначить адекватное лечение.