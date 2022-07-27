Підшлункова залоза – дуже ніжний орган, який не любить особливого втручання, навіть оперативного, тобто під час операцій краще його не чіпати.

Адже й мінімальне контактне торкання може спричинити запальний процес. Що робити, якщо болить підшлункова, Фактам ICTV розповіла завідувачка гастроентерологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Ващиліна.

– Якщо раніше, наприклад, дробили каміння в жовчному міхурі, можна було навіть викликати гострий панкреатит, який є надзвичайно небезпечним. Та й просте торкання руками, інструментами підшлункової залози може викликати запальний процес. У нас, на жаль, були такі випадки, коли дробили камінці, а викликали приступ гострого панкреатиту, – зауважила лікарка.

Взагалі панкреатит має гостро виражений больовий синдром. Це впливає на роботу усього шлунково-кишкового тракту. Бо це орган, який виділяє ферменти, що допомагають травленню, особливо жирів, тому що там є ліпаза, завдяки якій, а ще жирним кислотам, в дванадцятипалій кишці жири починають розщеплюватися.

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Біль відчувається у верхній частині живота, може виникнути після прийому їжі. Як правило, біль віддає в спину або є оперізуючим, так ніби ремінь стискає людині верхню половину живота. Біль може віддавати в грудну клітку, і навіть може бути схожим на напад гострого інфаркту міокарда, стенокардії.

Відчувається здуття, у хворого постійна нудота, блювота, причому часта, а полегшення від того немає. На відміну від блювоти при захворюванні шлунка.

Ці всі симптоми людина може відчувати, коли просто йде загострення панкреатиту. Крім того, у людини спостерігається велика кількість калу сірого кольору. Оскільки відбувається порушення обміну жовчі, то кал дуже жирний і погано змивається – так ще можна розпізнати захворювання підшлункової залози.

Гострі панкреатити на 90% провокує алкоголь. Це панкронекроз – найважче та найнебезпечніше захворювання підшлункової залози. Лікарка каже, що на жаль, в більшості випадків люди з таким діагнозом помирають, часто пацієнтів не встигають навіть довезти до лікарні.

– А хронічні панкреатити дають періодичні загострення. І в майбутньому це викликає порушення зовнішньосекреторної та внутрішньосекреторної недостатності підшлункової залози, – наголошує Наталія Ващиліна.

Зовнішньосекреторна недостатність проявляється здуттям живота і проносами. Це може бути при ураженнях тонкої чи дванадцятипалої кишки, при тривалому цукровому діабеті. Тобто з часом виникають зміни в підшлунковій залозі, які призводять до зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози.

І лікувати це треба ферментними препаратами, аби допомогти підшлунковій ввести певну кількість ліпази, це і є замісна терапія ферментами. Однак якщо у людини дійсно панкреатит, кількість діючої речовини фермента має бути достатньою – не менше 25 тис. ліпази на основний прийом їжі.

Якщо людина переїла або є якісь порушення в дієті, або ж вживала багато алкоголю і болить підшлункова – це не є ознаками панкреатиту взагалі. Це просто підшлункова реагує на те чи інше порушення в звичному раціоні. Це не захворювання, хоча й реагує болем.

– Тому, аби зняти спазми, варто прийняти просто знеболююче. І бажано ще й ферментні препарати, щоб просто погасити біль. Цього вистачить, – заспокоює лікарка.

Але якщо болі стають все частішими – треба негайно йти до лікаря і обов’язково провести обстеження. Насамперед потрібно зробити УЗД, здати аналізи. Це загальний аналіз крові, печінкові проби, панкреатична амілаза (показник пошкодження підшлункової), фекальна еластаза – це є стандартні аналізи при діагностиці хронічного панкреатиту.

Лише завдяки цьому лікар зможе точно встановити діагноз і призначити адекватне лікування.