Синдром предменструального напряжения — довольно распространенное явление. Почему перед месячными болит грудь и как избавиться от дискомфорта, Фактам ICTV рассказывает Ольга Роговец.

Что такое мастодиния

В лютеиновую фазу менструального цикла — то есть от начала овуляции до первого дня менструации — организм женщины активно вырабатывает гормоны. Это приводит к определенным изменениям: вздутию живота, задержке жидкости, отекам и тому подобное.

Кроме того, перед месячными под влиянием гормонов молочные железы увеличиваются в размерах и становятся более чувствительными.

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— Для описания боли или дискомфорта в груди медики используют термин мастодиния, — говорит врач.

По ее словам, мастодиния может быть самостоятельным заболеванием или симптомом других состояний, таких как предменструальный синдром (ПМС), стресс, беременность, половое созревание у девушек.

Как облегчить состояние

Здоровый образ жизни и питание. Регулярная физическая активность и сбалансированная диета положительно влияют на гормональный фон и общее самочувствие.

Чтобы избавиться от неприятного ощущения во второй половине менструального цикла, стоит ограничить употребление продуктов, задерживающих в организме жидкость и провоцирующих отеки: крепкий чай, кофе, шоколад, соль, острые специи.

Дополнительно можно принимать магний — природный антистрессовый и успокаивающий компонент.

Поможет также правильный бюстгальтер, который поддерживает грудь, а не сжимает.

Для своевременного выявления патологий мастодинии и рака молочной железы врач советует раз в полгода посещать гинеколога и после 45 лет ежегодно проходить маммографию.