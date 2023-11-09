Синдром передменструального напруження – досить поширене явище. Чому перед місячними болять груди та як позбутися дискомфорту, Фактам ICTV розповідає Ольга Роговець.

Що таке мастодинія

У лютеїнову фазу менструального циклу – тобто від початку овуляції до першого дня менструації – організм жінки активно виробляє гормони. Це призводить до певних змін: здуття живота, затримки рідини, набряків тощо.

Крім того, перед місячними під впливом гормонів молочні залози збільшуються у розмірах і стають більш чутливими.

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– Для опису болючості або дискомфорту у грудях медики використовують термін мастодинія, – каже лікарка.

За її словами, мастодинія може бути самостійним захворюванням або симптомом інших станів, як-от передменструальний синдром (ПМС), стрес, вагітність, статеве дозрівання у дівчат.

Як полегшити стан

Здоровий спосіб життя та харчування. Регулярна фізична активність та збалансована дієта позитивно впливають на гормональний фон та загальне самопочуття.

Щоб позбутися неприємного відчуття у другій половині менструального циклу, варто обмежити споживання продуктів, які затримують в організмі рідину та провокують набряки: міцний чай, кава, шоколад, сіль, гострі спеції.

Додатково можна приймати магній – природний антистресовий та заспокійливий компонент.

Допоможе також правильний бюстгальтер, який підтримує груди, а не стискає.

Для своєчасного виявлення патологій мастодинії та раку молочної залози лікарка радить раз на пів року відвідувати гінеколога та після 45 років щороку проходити мамографію.