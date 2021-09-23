Железо крайне важно для нашего организма, ведь оно необходимо для переноса кислорода эритроцитами, работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов.
Врач-гастроэнтеролог Ирина Парфенова подробно рассказала в социальных сетях об основных функциях железа, причинах возникновения анемии и борьбе с ней благодаря продуктам, которые содержат этот микроэлемент.
Основные функции железа в организме:
- транспорт кислорода к каждой клетке (в составе гемоглобина);
- перенос кислорода к мышцам и его сохранение (в составе миоглобина);
- участие в синтезе ДНК;
- участие в синтезе гормонов щитовидной железы;
- участие в синтезе серотонина, дофамина, адреналина;
- синтез витамина А;
- противомикробное, антибактериальное действие;
- участие в синтезе лизоцима, интерферона — участие в иммунной защите.
Однако недостаток железа или неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывает железодефицитную анемию. Она приводит к нехватке гемоглобина и, как следствие, плохому снабжению тканей кислородом.
По данным ВОЗ, анемией страдает примерно 25% населения планеты, а среди детей около 47%, железодефицитной анемией страдает более половины беременных женщин.
В продуктах питания железо может быть в двух формах:
- гемовое (мясо животных) — усвоение примерно 22%;
- негемовое (растительная пища) — усвоение примерно 3-7%.
— Всасывание железа происходит в тонком кишечнике, а хранится оно в организме в составе белков ферритина в клетках печени, селезенки, костного мозга и эритроцитах, — отметила Парфенова.
Транспортирует железо к двенадцатиперстной кишке и другим тканям трансферин. Его снижение возникает при недостатке белка в организме и печеночной недостаточности. Сначала у человека может развиваться латентный дефицит железа, а затем — и анемия.
Латентный дефицит железа — это истощение запасов железа в клетках. Симптомы: усталость, сонливость, головная боль, апатия.
Железодефицитная анемия
Железодефицитная анемия — это патологическое состояние с нарушением синтеза гемоглобина и эритроцитов вследствие дефицита железа в организме. Во время такого состояния у человека наблюдают изменения в общем анализе крови со снижением гемоглобина и эритроцитов.
Симптомы анемии:
- сухость и шелушение кожи;
- ломкость, расслоение, ложкообразная деформация ногтей;
- выпадение волос;
- сонливость днем;
- снижение памяти;
- страсть к необычным вкусам (глина, мел, земля);
- заеды на углах рта;
- боль в зоне сердца, аритмия;
- изжога, запоры, вздутие живота, недержание мочи.
Причины возникновения железодефицита
Врач объяснила, что железодефицит может возникнуть из-за недостаточного поступления железа в организм с пищей. Особенно это проявляется, когда в рационе мало мяса и других продуктов животного происхождения.
Железодефицитная анемия может возникнуть у беременных, спортсменов, подростков, человека, у которого острая инфекционная болезнь, ожирение и тому подобное.
Также железо может плохо усваиваться в организме. Это связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, длительным приемом лекарств (антациды, нестероидные противовоспалительные, цинк, магний, кальций, блокаторы Н2-рецепторов и прочее), синдромом избыточного бактериального роста в кишечнике.
Ухудшать всасывание железа могут:
- фитаты — цельнозерновые злаки, бобовые, орехи, семена;
- полифенолы — злаки, овощи, чай, кофе;
- специи — орегано;
- кальций, особенно молоко и молочные продукты;
- оксалаты — зеленые листовые овощи;
- пищевые волокна.
Как улучшить усвоение железа
Суточная норма железа для детей 8 мг в сутки. От одного до 13 лет рекомендовано употреблять 9 мг.
Для парней 14-18 лет — 11 мг, а девушек 14-18 лет — 25 мг. Взрослым мужчинам нужно в сутки употреблять 8 мг, женщинам в возрасте 18-50 лет — 18 мг, а после 50 лет — 8 мг. Беременным стоит потреблять 27 мг железа.
Парфенова рассказала, что улучшать усвоение железа могут: белок (мясо, рыба), кислоты (янтарная, пировиноградная, лимонная) и витамины С, А, фолиевая кислота, В12, В3, В6.
Источник: Ирина Парфенова