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Почему возникает железодефицит и какие продукты помогут его предотвратить

23 сентября, 11:59 Ольга Тетеріна
анемія,
Источник: Depositphotos

Железо крайне важно для нашего организма, ведь оно необходимо для переноса кислорода эритроцитами, работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов.

Врач-гастроэнтеролог Ирина Парфенова подробно рассказала в социальных сетях об основных функциях железа, причинах возникновения анемии и борьбе с ней благодаря продуктам, которые содержат этот микроэлемент.

Основные функции железа в организме:

  • транспорт кислорода к каждой клетке (в составе гемоглобина);
  • перенос кислорода к мышцам и его сохранение (в составе миоглобина);
  • участие в синтезе ДНК;
  • участие в синтезе гормонов щитовидной железы;
  • участие в синтезе серотонина, дофамина, адреналина;
  • синтез витамина А;
  • противомикробное, антибактериальное действие;
  • участие в синтезе лизоцима, интерферона — участие в иммунной защите.

Однако недостаток железа или неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывает железодефицитную анемию. Она приводит к нехватке гемоглобина и, как следствие, плохому снабжению тканей кислородом.

По данным ВОЗ, анемией страдает примерно 25% населения планеты, а среди детей около 47%, железодефицитной анемией страдает более половины беременных женщин.

В продуктах питания железо может быть в двух формах:

  • гемовое (мясо животных) — усвоение примерно 22%;
  • негемовое (растительная пища) — усвоение примерно 3-7%.

— Всасывание железа происходит в тонком кишечнике, а хранится оно в организме в составе белков ферритина в клетках печени, селезенки, костного мозга и эритроцитах, — отметила Парфенова.

Транспортирует железо к двенадцатиперстной кишке и другим тканям трансферин. Его снижение возникает при недостатке белка в организме и печеночной недостаточности. Сначала у человека может развиваться латентный дефицит железа, а затем — и анемия.

Латентный дефицит железа — это истощение запасов железа в клетках. Симптомы: усталость, сонливость, головная боль, апатия.

Железодефицитная анемия

Железодефицитная анемия — это патологическое состояние с нарушением синтеза гемоглобина и эритроцитов вследствие дефицита железа в организме. Во время такого состояния у человека наблюдают изменения в общем анализе крови со снижением гемоглобина и эритроцитов.

Симптомы анемии:

  • сухость и шелушение кожи;
  • ломкость, расслоение, ложкообразная деформация ногтей;
  • выпадение волос;
  • сонливость днем;
  • снижение памяти;
  • страсть к необычным вкусам (глина, мел, земля);
  • заеды на углах рта;
  • боль в зоне сердца, аритмия;
  • изжога, запоры, вздутие живота, недержание мочи.

Причины возникновения железодефицита

Врач объяснила, что железодефицит может возникнуть из-за недостаточного поступления железа в организм с пищей. Особенно это проявляется, когда в рационе мало мяса и других продуктов животного происхождения.

Железодефицитная анемия может возникнуть у беременных, спортсменов, подростков, человека, у которого острая инфекционная болезнь, ожирение и тому подобное.

Также железо может плохо усваиваться в организме. Это связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, длительным приемом лекарств (антациды, нестероидные противовоспалительные, цинк, магний, кальций, блокаторы Н2-рецепторов и прочее), синдромом избыточного бактериального роста в кишечнике.

Ухудшать всасывание железа могут:

  • фитаты — цельнозерновые злаки, бобовые, орехи, семена;
  • полифенолы — злаки, овощи, чай, кофе;
  • специи — орегано;
  • кальций, особенно молоко и молочные продукты;
  • оксалаты — зеленые листовые овощи;
  • пищевые волокна.

Как улучшить усвоение железа

Суточная норма железа для детей 8 мг в сутки. От одного до 13 лет рекомендовано употреблять 9 мг.

Для парней 14-18 лет — 11 мг, а девушек 14-18 лет — 25 мг. Взрослым мужчинам нужно в сутки употреблять 8 мг, женщинам в возрасте 18-50 лет — 18 мг, а после 50 лет — 8 мг. Беременным стоит потреблять 27 мг железа.

Парфенова рассказала, что улучшать усвоение железа могут: белок (мясо, рыба), кислоты (янтарная, пировиноградная, лимонная) и витамины С, А, фолиевая кислота, В12, В3, В6.

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Источник: Ирина Парфенова

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