Залізо вкрай важливе для нашого організму, адже воно потрібне для перенесення кисню еритроцитами, роботи м’язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування низки ферментів.
Лікар-гастроентеролог Ірина Парфьонова детально розповіла у соціальних мережах про основні функції заліза, причини виникнення анемії та як з нею боротися завдяки продуктам, які містять цей мікроелемент.
Основні функції заліза в організмі:
- транспортування кисню до кожної клітини (у складі гемоглобіну);
- перенесення кисню до м’язів та його збереження (в складі міоглобіну);
- участь у синтезі ДНК;
- участь у синтезі гормонів щитоподібної залози;
- участь у синтезі серотоніну, дофаміну, адреналіну;
- синтез вітаміну А;
- протимікробна, антибактеріальна дія;
- участь у синтезі лізоциму, інтерферону – участь в імунному захисті.
Проте нестача заліза чи нездатність його засвоювати та накопичувати в тілі викликає залізодефіцитну анемію. Вона призводить до браку гемоглобіну і, як наслідок, поганого постачання кисню до тканин.
За даними ВООЗ, на анемію страждає приблизно 25% населення планети, а серед дітей близько 47%, а залізодефіцитну анемію має більше ніж половина вагітних жінок.
У продуктах харчування залізо може бути у двох формах:
- гемове (м’ясо тварин) – засвоєння приблизно 22%;
- негемове (рослинна їжа) – засвоєння приблизно 3-7%.
– Всмоктування заліза відбувається в тонкому кишечнику, а зберігається воно в організмі у складі білка феритину в клітинах печінки, селезінки, кісткового мозку та еритроцитах, – зазначила Парфьонова.
Транспортує залізо до дванадцятипалої кишки й до інших тканин трансферин. Його зниження виникає, якщо є нестача білка в організмі або печінкова недостатність. Спочатку в людини може розвиватися латентний дефіцит заліза, а потім і анемія.
Латентний дефіцит заліза – це виснаження запасів заліза у клітинах. Симптоми: втома, сонливість, головний біль, апатія.
Залізодефіцитна анемія
Залізодефіцитна анемія – це патологічний стан із порушенням синтезу гемоглобіну та еритроцитів внаслідок дефіциту заліза в організмі. Під час такого стану в людини спостерігають зміни у загальному аналізі крові зі зниженням гемоглобіну та еритроцитів.
Симптоми анемії:
- сухість та лущення шкіри;
- ламкість, розшарування, ложкоподібна деформація нігтів;
- випадіння волосся;
- сонливість вдень;
- зниження пам’яті;
- пристрасть до незвичайних смаків (глина, крейда, земля);
- заїди в куточках рота;
- біль у зоні серця, аритмія;
- печія, закрепи, здуття живота, нетримання сечі.
Причини виникнення залізодефіциту
Лікар пояснила, що залізодефіцит може виникнути через недостатнє надходження заліза до організму з їжею. Особливо це проявляється, коли у раціоні мало м’яса та інших продуктів тваринного походження.
Залізодефіцитна анемія може виникнути у вагітних, спортсменів, підлітків, людини, у якої гостра інфекційна хвороба, ожиріння тощо.
Також залізо може погано засвоюватися в організмі. Це пов’язано з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, тривалим прийомом ліків (антациди, нестероїдні протизапальні, цинк, магній, кальцій, блокатори Н2-рецепторів та інше), синдромом надлишкового бактеріального росту в кишківнику.
Погіршувати всмоктування заліза можуть:
- фітати – цільнозернові злаки, бобові, горіхи, насіння;
- поліфеноли – злаки, овочі, чай, кава;
- спеції – орегано;
- кальцій, особливо молоко та молочні продукти;
- оксалати – зелені листові овочі;
- харчові волокна.
Як покращити засвоєння заліза
Добова норма заліза для дітей – 8 мг на добу. Від одного до 13 років рекомендовано вживати 9 мг.
Для хлопців 14-18 років – 11 мг, а дівчат 14-18 років – 25 мг. Дорослим чоловікам потрібно за добу вживати 8 мг, жінкам у віці 18-50 років – 18 мг, а після 50 років – 8 мг. Вагітним варто споживати 27 мг заліза.
Парфьонова розповіла, що покращувати засвоєння заліза можуть: білок (м’ясо, риба), кислоти (бурштинова, піровиноградна, лимонна) та вітаміни С, А, фолієва кислота, В12, В3, В6.
Джерело: Ірина Парфьонова