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Чому виникає залізодефіцит та які продукти допоможуть йому запобігти

23 Вересня, 11:59 Ольга Тетеріна
анемія,
Джерело: Depositphotos

Залізо вкрай важливе для нашого організму, адже воно потрібне для перенесення кисню еритроцитами, роботи м’язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування низки ферментів.

Лікар-гастроентеролог Ірина Парфьонова детально розповіла у соціальних мережах про основні функції заліза, причини виникнення анемії та як з нею боротися завдяки продуктам, які містять цей мікроелемент.

Основні функції заліза в організмі:

  • транспортування кисню до кожної клітини (у складі гемоглобіну);
  • перенесення кисню до м’язів та його збереження (в складі міоглобіну);
  • участь у синтезі ДНК;
  • участь у синтезі гормонів щитоподібної залози;
  • участь у синтезі серотоніну, дофаміну, адреналіну;
  • синтез вітаміну А;
  • протимікробна, антибактеріальна дія;
  • участь у синтезі лізоциму, інтерферону – участь в імунному захисті.

Проте нестача заліза чи нездатність його засвоювати та накопичувати в тілі викликає залізодефіцитну анемію. Вона призводить до браку гемоглобіну і, як наслідок, поганого постачання кисню до тканин.

За даними ВООЗ, на анемію страждає приблизно 25% населення планети, а серед дітей близько 47%, а залізодефіцитну анемію має більше ніж половина вагітних жінок.

У продуктах харчування залізо може бути у двох формах:

  • гемове (м’ясо тварин) – засвоєння приблизно 22%;
  • негемове (рослинна їжа) – засвоєння приблизно 3-7%.

– Всмоктування заліза відбувається в тонкому кишечнику, а зберігається воно в організмі у складі білка феритину в клітинах печінки, селезінки, кісткового мозку та еритроцитах, – зазначила Парфьонова.

Транспортує залізо до дванадцятипалої кишки й до інших тканин трансферин. Його зниження виникає, якщо є нестача білка в організмі або печінкова  недостатність. Спочатку в людини може розвиватися латентний дефіцит заліза, а потім і анемія.

Латентний дефіцит заліза – це виснаження запасів заліза у клітинах. Симптоми: втома, сонливість, головний біль, апатія.

Залізодефіцитна анемія

Залізодефіцитна анемія – це патологічний стан із порушенням синтезу гемоглобіну та еритроцитів внаслідок дефіциту заліза в організмі. Під час такого стану в людини спостерігають зміни у загальному аналізі крові зі зниженням гемоглобіну та еритроцитів.

Симптоми анемії:

  • сухість та лущення шкіри;
  • ламкість, розшарування, ложкоподібна деформація нігтів;
  • випадіння волосся;
  • сонливість вдень;
  • зниження пам’яті;
  • пристрасть до незвичайних смаків (глина, крейда, земля);
  • заїди в куточках рота;
  • біль у зоні серця, аритмія;
  • печія, закрепи, здуття живота, нетримання сечі.

Причини виникнення залізодефіциту

Лікар пояснила, що залізодефіцит може виникнути через недостатнє надходження заліза до організму з їжею. Особливо це проявляється, коли у раціоні мало м’яса та інших продуктів тваринного походження.

Залізодефіцитна анемія може виникнути у вагітних, спортсменів, підлітків, людини, у якої гостра інфекційна хвороба, ожиріння тощо.

Також залізо може погано засвоюватися в організмі. Це пов’язано з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, тривалим прийомом ліків (антациди, нестероїдні протизапальні, цинк, магній, кальцій, блокатори Н2-рецепторів та інше), синдромом надлишкового бактеріального росту в кишківнику.

Погіршувати всмоктування заліза можуть:

  • фітати – цільнозернові злаки, бобові, горіхи, насіння;
  • поліфеноли – злаки, овочі, чай, кава;
  • спеції – орегано;
  • кальцій, особливо молоко та молочні продукти;
  • оксалати – зелені листові овочі;
  • харчові волокна.

Як покращити засвоєння заліза

Добова норма заліза для дітей – 8 мг на добу. Від одного до 13 років рекомендовано вживати 9 мг.

Для хлопців 14-18 років – 11 мг, а дівчат 14-18 років – 25 мг. Дорослим чоловікам потрібно за добу вживати 8 мг, жінкам у віці 18-50 років – 18 мг, а після 50 років – 8 мг. Вагітним варто споживати 27 мг заліза.

Парфьонова розповіла, що покращувати засвоєння заліза можуть: білок (м’ясо, риба), кислоти (бурштинова, піровиноградна, лимонна) та вітаміни С, А, фолієва кислота, В12, В3, В6.

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Джерело: Ірина Парфьонова

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