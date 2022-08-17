Вакцинация — самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Организм реагирует на введенную вакцину, вырабатывая иммунитет к болезни.

Можно ли после вакцинации употреблять алкоголь — узнавали Факты ICTV.

Алкоголь после вакцинации

На самом деле, небольшое количество алкоголя после вакцинации навредить не может. Конечно, не нужно специально идти пить после укола.

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Но если обстоятельства сложившиеся так, что вы выпили бокал красного вина, это никак не повлияет на ваше самочувствие.

— Если речь идет об алкоголе как таковом, например, бокале красного вина, то ничего не будет. Но с другой стороны, любое существенное влияние алкоголя, если это большая доза и тяжелого алкоголя — это всегда приводит к иммуносупрессивного состояния, — говорит врач-инфекционист Светлана Гук.

Врач добавляет, что во время употребления алкоголя наш иммунитет снижается, а в период после алкогольного состояния вообще на очень низком уровне.

Употреблять алкоголь после вакцинации можно, но в разумных количествах. Вызвать негативные реакции может слишком большое количество тяжелых напитков.

— В таком случае, адекватная реакция на вакцину просто не произойдет в период после алкогольного состояния. Чаще всего мы боимся, в плане алкоголя, препаратов, которые трансформируются с участием печени, — говорит врач.

Гук добавляет, если печень принимает участие в биологических процессах какого-то медицинского препарата, то параллельное употребление алкоголя может привести к тяжелым проблемам с печеночной недостаточностью.

— Учитывая процессы, которые происходят во время употребления алкоголя и во время вакцинации, то они пересекаются только на высоких дозах алкоголя, когда подавляется иммунитет и человек не контролирует себя, — говорит врач.

По словам врача, прямой связи между алкоголем и вакциной нет. Так как печень не задействована в процессах вакцинации.

Однако, если доза крепких напитков велика, конечно, последствия будут.