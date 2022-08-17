Вакцинація – найефективніший спосіб захисту від інфекційних захворювань. Організм реагує на введену вакцину, виробляючи імунітет до хвороби.

Чи можна після вакцинації вживати алкоголь – дізнавалися Факти ICTV.

Алкоголь після вакцинації

Насправді, невелика кількість алкоголю після вакцинації зашкодити не може. Звичайно, не потрібно спеціально йти пити після уколу.

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Але якщо обставини склалися так, що ви випили келих червоного вина, це ніяк не вплине на ваше самопочуття.

– Якщо мова йде про алкоголь як такий, наприклад, келих червоного вина, то нічого не буде. Але з іншого боку, будь-який суттєвий вплив алкоголю, якщо це велика доза і важкого алкоголю – це завжди призводить до імуносупресивного стану, – каже лікар-інфекціоніст Світлана Гук.

Лікарка додає, що під час вживання алкоголю наш імунітет знижується, а в період після алкогольного стану взагалі на дуже низькому рівні.

Вживати алкоголь після вакцинації можна, але в розумних кількостях. Викликати негативні реакції може надто велика кількість важких напоїв.

– У такому випадку, адекватна реакція на вакцину просто не відбудеться у період після алкогольного стану. Найчастіше ми боїмося, в плані алкоголю, препаратів, які трансформуються за участі печінки, – каже лікарка.

Гук додає, якщо печінка приймає участь в біологічних процесах якогось медичного препарату, то паралельне вживання алкоголю може призвести до важких проблем з печінковою недостатністю.

– З огляду на процеси, які відбуваються під час вживання алкоголю і під час вакцинації, то перетинаються вони лише на високих дозах алкоголю, коли пригнічується імунітет і людина не контролює себе, – каже лікарка.

За словами лікаря, прямого зв’язку між алкоголем та вакциною немає. Оскільки печінка не задіяна в процесах вакцинації.

Проте, якщо доза міцних напоїв велика, звичайно, наслідки будуть.